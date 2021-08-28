反駁美國溯源報告概要　中國駐美大使館：毫無科學性和可信度可言

當地時間周五（27日），美國國家情報總監辦公室發布新冠病毒溯源報告概要，其中一個情報機構指有「中等信心」病毒來自與實驗室相關的事件，可能牽涉武漢病毒研究所的實驗、動物處理或採樣，但不認為是研發作為生化武器。國家情報總監批評，中國繼續阻撓全球調查，抗拒分享資訊和指摘其他國家。

中國駐美大使館周六（28日）發出新聞稿，指堅決反對、強烈譴責該份報告概要，並且是「毫無科學性和可信度可言」，其聲稱聲稱中國的疫情資訊不透明，亦完全是為其推動政治化、污名化尋找借口。



2021年1月14日，世衛組織小組成員抵達湖北武漢，現場有穿防護服的工作人員為他們做指引。（AP）

新聞稿指出，報告是美國由情報部門主導杜撰，但新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。新聞稿強調，中方始終本著公開、透明、負責任原則，第一時間對外介紹、對外分享病毒基因序列、對外開展抗疫合作。在溯源問題上，中國也從一開始就表明科學、專業、嚴肅和負責任的態度，率先同世衛組織開展全球溯源合作，去年以來兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究，「專家們在武漢去了所有他們想去的地方，會見了所有他們想見的人，查看了所有他們想看的資料」。

新聞稿表示，美國情報部門出台報告，恰恰說明美國一意孤行在政治操弄的錯誤道路上愈走愈遠，「美國政府通過情報機構搞所謂溯源報告，妄圖對中國進行『有罪推定』，是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責」。

新聞稿更稱，美國對自身溯源諱莫如深，把溯源大門「關得死死的」，「美方如果非要堅持實驗室泄漏的說法，難道不應該邀請世衛組織專家前往德特裡克堡和北卡羅來納大學調查嗎？」新聞稿批評，「美國不調查公布自家實驗室的情況，卻光顧著往別人身上潑髒水」。

新聞稿最後強調，中國對全球溯源問題的立場是一貫、明確。溯源是科學問題，中國始終支持並將繼續參加科學溯源，「我們反對的是政治操弄，反對的是有罪推定，反對的是嫁禍於人」。第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上全面延伸，在全球多國多地開展溯源工作，才能真正找到真相和答案，「美情報部門提供的報告沒有給出美方想要的確切答案，再搞下去，也是竹籃打水一場空，因為它的調查本身就是子虛烏有、反科學的」。