港識深事｜大疆無人機返航卻高速衝撃人體致流血　事後被指卸責

深圳市民韋小姐早前在南山區一間大疆體驗店花了6699元（人民幣．下同）購買了套無人機飛行器，並在屋苑的大廈天台空曠處進行試飛，過程中一切如常。可是當使用「一鍵返航」功能回收無人機時卻出現驚人一幕，無人機竟以極高速衝向人體，在根本來不及反應下，韋小姐的丈夫右手中指被深度割傷，血流如注。事後，韋小姐向大疆投訴反饋，惟獲回應「事件為客戶飛行不當的責任」。



事源今年4月28日晚上，因應數日後需要外出旅遊拍攝，韋小姐便在南山區萬像天地大疆體驗店買了上述Mavic air2無人機飛行器套裝，再以499元購買AJI Care隨心換Mavic air2服務。在讀了說明書與用戶手冊後，韋小姐遂與丈夫在5月1日晚進行了試飛。其丈夫將無人機放置人體前方約5米處正常啟動並懸停，之後再對無人機作旋轉、前飛、後飛等簡單操作，並使用一鍵拍攝短片功能等。

據介紹，涉事天台長和寬約在15米，附近亦無人圍觀，符合大疆無人機飛行要求，而且周邊沒有遮擋物，也沒有無線電或信號塔干擾；使用無人機期間，GPS信號、圖傳信號、電量均在正常範圍內。可是當使用「一鍵返航」功能後，無人機在返航期間並沒有到指定的返航點，而是竟以高速衝向二人，再摔向地面致螺旋槳翼受損。過程中他們根本來不及操作控制，韋小姐的丈夫為保護眼睛用了右手擋臉，結果中指被深度割傷。

韋小姐的丈夫中指被深度割傷。（奧一網）

韋小姐解釋， GPS信號圖上顯示的返航點本應在他們身後，但無人機卻在前方飛行。他們認為，無人機記錄的起飛點存在嚴重誤差，產品質量與性能有很大問題，於是韋小姐隨即向大疆投訴並按要求將設備寄回檢測。

可是，大疆客服回應時表示，經檢測，設備硬件不存在任何問題，事件屬客戶飛行不當的責任，並建議飛手學習飛行知識，在安全的區域飛行，「大疆對此事件無責」。據悉，韋小姐先後投訴3次，皆被用同種話術敷衍，「這就是在推卸責任」。

大疆要求韋小姐簽署保密承諾。（奧一網）

心中疑惑未解下，韋小姐又提出訴求，希望大疆工作人員前往飛行現場勘察，調查清楚事故原因，並作相應補償等。5月10日，深圳市大疆創新科技有限公司提出解決方案，願意退貨退款、賠償醫藥費、贈送DJI OM4設備並承諾後期將針對此問題安排一些防範措施等，前提是韋小姐簽署保密承諾。韋小姐答應後，在3日後收到7198元的退款。

原以為事件已畫上句號，可韋小姐對承諾書中未有描述將採取什麼措施解除無人機的安全隱患而再次感到憤怒。她認為，大疆創新應該重視事件，讓技術部門進行修復以免「一鍵返航」成為「一鍵炸機」，可對方沒有從根本上解決問題。她最終還是沒有簽署承諾書，而隨後數月，大疆一直冷處理事件，就「一鍵返航」整改措施未有任何進展。