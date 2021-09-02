你知道你手多髒嗎？　頭等艙男子辱罵空姐還命下屬調查出頭乘客

8月31日，有網友在社交平台發文稱自己乘坐飛機頭等艙途中，遇到一男子侮辱空姐，這名網友看不過去遂與男子發生爭吵，下飛機後，男子跟隨網友直到其上車，並揚言要調查這名網友訊息。該貼文並附上男子側臉照，並艾特當事航空公司。該事件引發網絡熱議。



據內媒《極目新聞》報道，8月31日下午，有網友發微博稱，在乘坐長龍航空GJ8887航班杭州飛往北京時，在頭等艙遇到一男子當眾無端侮辱空姐，並威脅恐嚇解圍的乘客。

等候飛機起飛過程中，空姐熱情地走過來準備幫他放行李，遭到該男子大聲辱罵，「你知道你手多髒嗎？你每天接觸多少人你多髒你不知道嗎？別碰我箱子！」空姐連忙向其致歉並說對不起。隨後，空姐逐一詢問乘客起飛時喝什麼飲品，當詢問到該男子時，他又大聲讓空姐不要過來，並說「你不說話、不服務就是最好的服務」。

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網友因看不慣該男子的言行，與其爆發衝突，但被該男子的隨行人員威脅恐嚇。在飛機抵達機場後，該男子在擺渡車上命令隨行人員「調查下她是誰」，下車後還跟在網友身後直到她們上車。

9月1日上午，浙江長龍航空公司回覆，表示飛機上有安全員，也有執法記錄儀，將會結合相關記錄材料，調查清楚旅客和機組人員發生衝突的具體原因及其他相關情況，再予以回覆。

有乘坐同一趟航班的網友轉發涉事網友的微博，並表示自己「親眼所見」。

涉事網友還特別發文稱，「以她多年的經驗，這個男的不是社會人，像一個小幹部帶着屬下出差」。網友紛紛表示「好大的官威」，喊話有關部門調查該男子的身份。