中國網紅伊朗調戲女孩還拍片終被判刑　曾稱50美元就能帶女子回家

中國一名男網紅今年稍早前屢屢在網絡發布影片，內容多是跟伊朗女性親密交談、猛聊私生活問題，甚至宣稱只要50美元，就能把伊朗女子帶回家。但這些舉動違反伊朗法律，當地法院近日作出裁決，對該名男網紅與其友人，雙雙遭判鞭刑、坐牢及罰款。



據伊朗媒體iranintl9月2日報道，該名男網紅拍攝影片，炫耀結識伊朗女子的經歷，並把畫面全都上傳網絡，影片多達59部之多，且被拍攝的伊朗女子大多未滿18歲。

依據影片，他聊天的內容大多圍繞在私生活，明顯調戲女方，「這樣的伊朗姑娘太適合做老婆」、「伊朗妹子約中國小夥」、「喜歡老男人」、「你什麼時候給我做飯」等。

但最引起外界側目的是，他曾宣稱只要花費50美元，就能把伊朗女子帶回家。

由於伊朗的伊斯蘭律法禁止互不相識的異性接觸，且不得偷拍女性，這名中國男網紅顯然違反當地法律。

他於今年6月1日，在伊朗中部城市卡尚一處道路收費亭，被伊朗警方逮捕。當地法院8月30日對此案作出裁決，男網紅與另一名中國男子被判鞭刑、坐牢以及罰款。

但報道並未詳細說明遭判刑的內容，包括需要服刑幾年、被鞭幾下、罰款金額多少等。律師也表示，被告將持續上訴。

中國駐伊朗大使館此前發文稱，近日注意到某中國公民在伊朗旅行時有違背當地公序良俗的行為，並在社交媒體上炫耀，造成不良影響。

大使館提醒，中國公民出境遊時務必遵守當地法律法規、風俗禮儀，尊重不同宗教信仰，注意言行舉止和個人修養。

大使館發文稱，每一位遊客都代表中國公民的形象，尊重當地公序良俗，注重綠色環保，珍愛文物古蹟，杜絕亂刻亂畫，都是需要注意的文明素質與修養。

中國駐伊朗大使館未提及該名中國公民作出何種行為違背當地公序良俗，暫未知兩件事是否有關。