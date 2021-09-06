趙薇被封殺｜「女版巴菲特」恐前路崎嶇　三位貴人有一位實情未明

女星趙薇一夜間被封殺，原因成迷。她曾穿日本軍旗、與丈夫割股民韭菜、毆打孕婦等事更是在網絡發酵。趙薇與丈夫黃有龍的商業版圖隨後被曝光，而從娛樂圈女星成為商界「大佬」，她的發跡則被指與其背後的男人有關。



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綜合內地媒體9月6日消息，趙薇近日被列為失德藝人，遭打壓封殺，作品被下架。趙薇一直以來就是備受爭議的公眾人物。她因經商天賦被網友稱讚「女版巴菲特」，也因與丈夫黃有龍以空殼公司上市割股民韭菜，遭中國官方點名狠批並被市場禁入5年。

在她從無名演員到商界大佬期間，幾個人物和事件成為趙薇人生的關鍵點和轉折。

據稱，趙薇起初由中國電影導演謝晉捧紅。在謝晉去世後，趙薇曾發表感言稱，「沒有謝晉老師，就沒有今天的趙薇，我能從普通師範學生進入到表演這個行業，謝晉老師功不可沒。」趙薇則在由謝晉導演的處女作中初露頭角，並得到謝晉在圈內的極力推薦。

商界大佬馬雲則在七八年前就被指與趙薇關係不一般，但實情至今未明。早在2014年，馬雲就曾出現在趙薇公公的壽宴上。馬雲還曾和趙薇一起見過「氣功大師」王林，三人合影的照片至今在網絡流傳。

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據稱，王林和趙薇的合影有十多張，年份跨度很大。而王林與多名圈內大佬關係密切，人脈甚廣。2015年7月，王林在深圳因涉嫌綁架殺人被萍鄉警方帶走。

馬雲曾在2017年向外界澄清自己與趙薇關係不熟，才認識兩三年，而早在2014年出版的一本名為《近觀馬雲》的書中，趙薇用3,600字記述眼中的馬雲，其中包括馬雲的衣着外貌、待人接物、脾氣性情，字裏行間顯示二人過從甚密。

此外，趙薇與黃有龍的商業版圖中也出現馬雲的身影。公開資料指黃有龍與馬雲是好朋友。黃有龍在2009年與趙薇結婚。

近期杭州市委書記周江勇被調查，馬雲深陷輿論風波之際，趙薇一夜間被封殺，引發外界猜測紛紛。