人行調研14萬樣本顯示　內地逾半受訪者近兩年不儲蓄屬「月光族」

中國人民銀行金融消費權益保護局近日公佈《2021年消費者金融素養調查分析報告》，顯示在約14萬份成年受訪者樣本數據中，逾半受訪者表示最近兩年沒有儲蓄行為，屬「月光族」，且41.03%受訪者感到目前債務負擔較重或非常重。



報告顯示，56.6%受訪者表示近兩年沒有儲蓄行為，而最近兩年有儲蓄行為的，18至30歲受訪者的比例為46.75%；30至40歲的比例為43.91%；60至70歲的比例為43.23%；70歲以上的比例為50.43%。在有貸款的消費者中，58.97%表示目前債務負擔較輕，33.72%表示負擔較重，7.31%表示負擔非常重，合計超過四成受訪者表示負擔較重和非常重。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智周一（6日）表示，居民儲蓄率下降和負債壓力的增大和多重客觀因素有關，而近十年居民負債壓力增大，這或與住房貸款、消費金融快速擴張有關，居民部門槓桿率上升的主要驅動力是中長期消費貸款（住房貸款）的快速增長。

另外，在應對相當於三個月收入的意外支出時，59.67%受訪者表示現有的儲蓄足以應對；18.74%表示在賣掉部分金融資產，如提前支取定期存款，賣出基金或股票後就可以應對；16.01%表示需借錢才能應對，5.58%的受訪者則表示肯定拿不出。