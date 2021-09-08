新冠疫苗｜中國完成應對Delta毒株疫苗動物實驗　將申報臨床試驗

新冠變種病毒在全球多地肆虐之際，國務院聯防聯控機制周二（7日）召開發布會，科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉會上表示，各疫苗研發單位已在開展針對各種變異株疫苗研發的一系列工作，應對Delta毒株的疫苗動物實驗已完成。而目前的新冠病毒疫苗對各種變異株仍然有效。



鄭忠偉表示，研究表明國產疫苗對不同區域流行的各種主要變異株造成的感染和感染後的再傳播都有明確的效果，對於預防重症和死亡效果顯著。總體而言，現時新冠病毒的變異相對還是較穩定，沒有出現根本性的變異。

鄭忠偉表示各疫苗研發單位已在開展針對各種變異株疫苗研發的一系列工作。（中國網）

他續指，疫苗研發單位開展了Gamma株和Delta株的滅活疫苗研究，目前已經完成臨床前的研究，部分單位已向藥品審評中心提交了臨床試驗的申報資料；亦開展了針對不同變異株的廣譜或多價重組蛋白疫苗的研究，部分單位已向藥品審評中心滾動提交臨床試驗的申報資料。另外，針對Beta株、Delta株的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗的研發工作亦已開展，部分單位已完成了動物有效性和安全性的實驗，正在準備申報臨床試驗。

鄭忠偉進一步稱，有關機構也已經開展了針對變異株疫苗審評審批指導原則的制定工作，為審評審批做了一些基礎性安排。他表示，即使將來發生病毒嚴重變異，完全逃脫目前生產的疫苗的預防作用，當局也可迅速研發並規模化生產新的疫苗，從而做到有備無患。