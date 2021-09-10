毛澤東忌日45周年　軍企捐贈飛機予紀念館　語錄受追捧

1976年9月9日，時年83歲的毛澤東去世。幾天後，由他領導發動的十年文化大革命也隨之結束。在今次忌日中，儘管恰逢45周年，但官方未見舉辦大規模的紀念活動，仍然是部分民眾自發性悼念。



在湖南韶山，研發殲-20、運-20等先進軍機的軍企「中航工業」則向毛澤東紀念館捐贈初教-5飛機，公司董事長譚瑞松及湖南兩位副省長謝建輝、陳飛出席，共同緬懷毛澤東。

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官媒《人民日報》9日發布悼念毛澤東的圖文，稱他是中共、解放軍、中華人民共和國的主要締造者，並引用他的名言「人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力」。此外，同樣不少中共黨政軍媒體及社交賬號亦轉發不少毛澤東的影像資料和言論詩詞等。

中共百年大慶中毛澤東元素（點擊大圖瀏覽）：

部分網友在紀念的同時，多引用「讓他們去說我們這也不行那也不行罷，中國人民的不屈不撓的努力必將穩步地達到自己的目的」，以此來回擊美國等西方勢力對中國的全方位的圍堵。

與紀念相對的是，也有不少中國網民和海外聲音對毛澤東仍持批評態度，認為他應該為在反右、共產風、三年自然災害、文革中死去的人負責。中國官方不應該紀念這位功過三七開的領導人。

今年早些時候毛新宇一家人祭拜毛澤東（點擊大圖瀏覽）：