多圖｜僅次三峽工程　白鶴灘水電站泄洪場面震撼　18分鐘灌滿西湖

撰文：吳桐
出版：更新：
9月2日，世界在建規模最大水電站——中國白鶴灘水電站泄洪洞工程啟動試驗性泄洪。據悉，白鶴灘電站全部建成投產後，將成為僅次於三峽工程的世界第二大水電站。
水壩
三峽工程
發表評論...