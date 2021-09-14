三孩政策｜廣東省明確女士可享80天獎勵假　男士可享15天陪產假

內地老齡化、少子化等問題愈趨嚴重，「三孩政策」的配套措施備受輿論關注，其中廣東省近日明確，廣東三孩登記女方可享80天獎勵假，男方享受十五天陪產假。



廣東省衛生健康委近日轉發國家衛生健康委關於貫徹落實《中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》的通知，提到在新修改的《廣東省人口與計劃生育條例》（下稱《條例》）、生育登記管理辦法等各項法規、政策實施前的過渡期間，各地各單位要積極關注群眾訴求和社會聲音，耐心做好政策宣講和解讀，積極為育齡夫妻提供急需的生育服務。

當中，關於三孩生育登記，省衛健委前期已組織開發了三孩生育登記業務辦理模塊，於8月上線廣東全員人口信息系統。由於相關規定暫未明確，該辦理模塊主要針對雙方都是初婚對象的夫妻的三孩生育登記需求，目前僅支持現場辦理，待相關功能完善後再統一上線粵省事等平台。而需要辦理者可到現居住地或戶籍地的鄉鎮、街道衛生健康工作機構（或政務大廳辦理窗口）現場諮詢辦理，並提供夫妻雙方身份證、戶口簿和結婚證。

少子化等問題愈趨嚴重之際，「三孩政策」的配套措施備受關注。（中新社）

生育假期方面，省衛健委提到當地目前實施的是產假加獎勵假（陪產假）的生育休假制度，除了產假外，符合法律、法規規定生育子女的夫妻，女方享受80日的獎勵假，男方享受15日的陪產假。在新修改的《條例》實施前，各用人單位應按照現有規定為生育第三個子女的職工提供生育假期。

省衛健委又指，各級衛生健康行政部門要主動加強與教育、公安、人力資源社會保障、醫保、工會、婦聯等部門協作，做好與生育保險、戶口登記等服務事項的銜接，並將獎勵假（陪產假）等生育假期執行情況納入職工勞動權益維護執法等專項行動等。