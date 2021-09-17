習近平出席上合會議發表講話　提五大建議籲構建更緊密命運共同體

國家主席習近平周五（17日）下午，在北京以視像方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議並發表重要講話。

習近平提出五大建議，當中包括要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何借口干涉地區國家內政，被外界認為與香港即將舉行選委會選舉、立法會選舉有關。



習近平提出五大建議，第一就是「走團結合作之路」。習近平建議，要充分利用各層級會晤機制和平台，加強政策對話和溝通協調，尊重彼此合理關切，及時化解合作中出現的問題，共同把穩上合組織發展方向，「我們要堅定制度自信，絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式」，要把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平亦提到，中國將加緊實現全年向世界提供20億劑新冠疫苗，深化與發展中國家抗疫合作，用好中國向世衛的「新冠疫苗實施計劃」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

此外，習近平提出的另外四項建議，分別是涉及安全合作的「走安危共擔之路」、涉及一帶一路的「走開放融通之路」、涉及交流對話的「走互學互鑑之路」，以及涉及多邊主義的「走公平正義之路」。

習近平表示，上海合作組織已經站在新的歷史起點上，應該高舉「上海精神」旗幟，在國際關系民主化歷史潮流中把握前進方向，在人類共同發展宏大格局中推進自身發展，構建更加緊密的上海合作組織命運共同體，為世界持久和平和共同繁榮作出更大貢獻。