三孩政策｜廣東一村生孩補助高達9萬　一孩月領三千「領到2歲半」

隨著少子化日趨嚴重，內地推出「三孩政策」，地方政府推出的配套措施、生孩優惠和育兒補貼也備受關注，廣東省日前宣布，廣東三孩登記女方可享80天獎勵假，男方享受十五天陪產假。



9月21日，廣東省一村落貼出公告，提到村民為回應國家生育政策解決村民「生易養難」的問題，決定資助自今年9月1日起出生的嬰兒，給予每名嬰兒每月3000至3300元育兒補貼，資助至兩歲半。每名嬰兒共計可獲得9萬元或9.9萬元（人民幣，下同）。



內地推出「三孩政策」，希望能減緩少子化。（新華社）

據「微信公眾號@湛江日報」報道，廣東廉江營仔鎮包墩行政村黃竹根自然村。9月1日張貼出《資助黃竹根林族兄弟生育子女的公告》，該公告提到，黃竹根村「鄉賢」林祥回應國家生育政策解決村民「生易養難」問題，決定資助自9月1日起出生的嬰兒，每名嬰兒每月3,000至3,300元育兒補貼，資助至兩歲半。每名嬰兒共計可獲得9萬元或9.9萬元，直到數百萬元資助金用完為止。

根據《公告》規定，資助條件是申請者必須是村中在家務農的常住戶，外出工作、經商、務工者不予資助。此外，不餵母乳的、不符合國家計生政策的不予資助。這次的新公告，村中透過廣播大大喇叭、橫幅等宣傳。此外，據了解，該村還成立生育子女資助實施領導小組，落實生育資助工作。



據內媒《天目新聞》報道，2017年起林祥開始資助村民嬰兒，2017年4月至2019年9月期間在自然村出生的嬰兒，均一次性獲3萬元或3.3萬元資助補貼，在這樣的補貼之下，包墩村下轄的黃竹根、老裡塘等7條林姓自然村兩年間共迎來100名新生兒，同比增長約30%。此次公告的新的育兒資助補貼，提高資助額度，還將之前的一次性資助改為按月發放。

隨著少子化日趨嚴重，內地「生育政策」有了改變。（VCG）

林廣明跟內地記者透露，「現在村子裡年輕人也不少，但是都生完一胎就不想生了，這個政策村民聽了都很高興。」他表示，村裡已經有近二十戶家庭，重新把生育子女提上了日程。

林廣明提到，資助者林祥祖籍就是黃竹根村，但他現在已移民至澳大利亞。林祥多年來為了回饋家鄉，曾多次捐助黃竹根村修建小學教學樓、道路、魚塘、活動廣場等。

各地方政府推出「三孩政策」配套

此前，廣東省衛生健康委9月發布通知，明確提到法規規定生育子女的夫妻，女方享受80日的獎勵假，男方享受15日的陪產假。

各地方政府除了明確產假等規定外，也祭出育兒津貼等優惠。甘肅省臨澤縣9月也發布意見，對在該縣公立醫療機構生育二孩、三孩的臨澤戶籍常住家庭，二孩每年發放5,000元育兒補貼，三孩每年發放10,000元育兒補貼，直至孩子3歲。

而四川省攀枝花市則是首個發放育兒補貼金的城市，對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲。