清朗網絡︱官媒批網紅抄經打坐扮「佛媛」　抖音小紅書封違規帳號

針對網紅借佛門營銷炒作，打造「佛媛」人設，中國熱門短視頻平台抖音安全中心9月23日宣佈，處罰利用「佛媛」形象營造人設開展虛假營銷行為相關帳號48個，其中永久封禁帳號7個，同時，清理違規視頻148條。



據中國新聞網報道，抖音平台還在搜索場景針對相關行為上線温馨提示，當用户搜索「佛媛」時，搜索結果頁會提示「做真實的自己，才會被人長久喜愛。請對虛假人設、藉機營銷行為說不」。

同時，另一短視頻平台小紅書屆於當天回應質詢時稱，已第一時間啟動專項檢查，清理違規筆記70篇，封禁賬號3個。此外，用户在搜索「佛媛」等關鍵詞時，結果頁將顯示「勿立虛假人設，做真實的自己」的提示。

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中國短視頻平台近期興起「佛媛」風，她們通過在佛門寺廟前穿着性感又標榜清流人設等方式吸引流量，引來官方媒體的批評。

中國全國總工會機關報《工人日報》9月21日發表題為《狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》的文章批評說，佛門清淨，忽然混進去一群看似與世無爭、實則物慾橫流的名媛，實在是罪過，呼籲「佛媛」的鬧劇該結束了，更希望「名媛」這個詞能回歸美好的本意。

據了解，這些「佛媛」的目的一是想增加流量，二是通過這種方式「帶貨」。例如，抖音粉絲達36萬的網紅「chanchan」，其頁面充斥「佛媛」畫風，她在抖音賬號下留下的微信號被網民發現會通過朋友圈帶貨。

另一佛媛「芋不想乖」也被發現開了同名淘寶店，售賣的正是屬「佛媛」標配之一的旗袍，她還會在微信售賣串珠、手鍊、平安鎖等。有網民發現，其標價上百元的平安鎖，在淘寶等平台上只用50元甚至20元人民幣就能買到同款。