一天出動兩批共24架次　解放軍軍機群再入台灣西南空域

9月23日，台灣國防部接連發布2份軍情通報稱，當天兩批共計24架次解放軍軍機進入台灣「西南空域」。



通報提到，其中上午，12架次殲-16戰鬥機、2架次運-8反潛機、2架次轟-6轟炸機、1架次運-8、2架次殲-11戰鬥機，共19架次；下午，2架次殲-16戰鬥機、1架次空警-500預警機、2架次殲-11戰鬥機，共5架次。

通報提到，台空軍對此派遣空中巡邏兵力應對、使用廣播驅離，並出動地導部隊進行追蹤。

而據台媒統計，這是今年以來規模第三大的解放軍大機群入台灣「西南空域」，此前規模最大的2次分別為6月15日的28架次，以及4月12日的25架次。

據台灣聯合新聞網9月21日報道，台灣國防部將2,400億元新台幣的「海空戰力提升計劃採購特別條例草案」送立法院待審時強調，當前「敵情」威脅日益嚴峻，大陸各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近來頻密向台灣西南海、空域派遣軍機、軍艦，強化監偵力度，測試台灣部隊預警能力與應處作為。

台國防部還指出，大陸挾龐大國防經費，軍力快速崛起，每年持續量產上百架戰機，近五年內已列裝90餘艘各型艦艇，中共高層宣示2027年達成」建軍百年「目標，加之民族主義情緒高漲，恐加速對台動用武力。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

張春暉還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。