幫助在京港生融入國家發展　「京港聯」迎新營活動在北京舉行

9月18日至20日，北京高校香港學生聯合會（以下簡稱「京港聯」）與港澳青年北京匯聯合主辦的「我和我的祖國・覺醒年代」迎新營活動在京舉行，來自清華大學、北京大學、中國政法大學，中國人民大學等十多所高校的共122位香港學生參與了活動。每年一度的迎新營意在幫助初來北京的港生了解祖國和融入國家的發展，培養他們愛國愛港的情懷。

19日上午，同學們集體參與了「百人繪畫」項目，畫面由十位香港學生設計，最終由一百個同學共同完成實體油畫創作。受建黨百年啟發，畫作的時間軸跨越百年，每十年為一個時期，內容涵蓋了抗日戰爭、建國建軍、兩彈一星、改革開放和香港回歸等重要歷史事件。港生們自發為建黨百年以及即將到來的國慶進行獻禮，向外展示了內地港生愛國愛港積極正面的形象。

同日下午，京港聯迎新營的開幕禮在壩上春秋藝術園區內啟動，中央政府駐港聯絡辦北京聯絡部負責人蘇玉軍先生發表了振奮人心的講話，他鼓勵香港學子背靠祖國、面向世界，為香港和祖國的發展作出更大的貢獻。與會部門還有中國青年創業就業基金會，全國青聯，北京市青年聯合會，北京市委統戰部，北京市政協港澳台僑和外事委員會辦公室，市委統戰部僑務辦公室，北京市政府港澳事務辦公室，北京市朝陽區委統戰部，香港特別行政區政府駐北京辦事處。開幕禮中落成了「香港青年北京之家」，並在開幕禮的最後，播放了由港生自發獻上的百人合唱視頻，視頻匯聚了不同地區內地港生的歌聲，在臨近國慶傳達了濃厚的愛國情感，這是此次活動的國慶獻禮之一。

開幕式結束後，各位嘉賓完成了十幅畫作的最後一筆，並和一百多名港生一同製作廣式月餅，共賀中秋佳節，抒發思鄉之情。

20日上午，港生們參與了由京港聯設計的Detective Game（偵探遊戲）。該遊戲受中國共產黨隱蔽戰線「龍潭三傑」之一錢壯飛的事跡啟發，向每一位為了國土和主權完整、祖國統一作出貢獻甚至付出生命的人士致敬，同時通過有趣的形式激發港生對新中國史和中國共產黨史的興趣。下午，港生們前往太古里參觀，太古集團的分享增加了同學們對於內地港企的認識，對其未來在內地創業就業、人生規劃提供啟發。

兩天兩夜的京港聯迎新營活圓滿之結束。通過此次迎新營，初來首都的港生們了解了國情，認識了內地，加深了對祖國和共產黨的認同，也明確了人生的規劃方向。活動一方面凝聚了在京港生的力量，一方面又樹立了正面積極的港青形象。