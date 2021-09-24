兩央企聯手重組稀土資產　中國「稀土航母」可望形成

稀土被廣泛應用於國防工業、冶金、機械、電子、石油、化工等各領域，被認為是「戰略資源」。昨晚（23日），五礦稀土宣布，中國鋁業集團有限公司、五礦集團有限公司兩間央企與江西贛州市人民政府等，正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組，正待相關主管部門批准。

《時代周報》報道指，若涉事企業的稀土資源能得到整合，有望形成「稀土航母」，其屆時將佔據國內每年逾八成重稀土和近四成輕稀土的開採市場。



公告提及的中鋁集團以及五礦稀土的實控人五礦集團，均為中國六大稀土集團之一，由國務院國資委全資控股。其中，中鋁集團主要從事鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦產品的冶煉、加工等，持有中國稀有稀土股份有限公司52.96%股權。五礦稀土則是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一，主要從事稀土氧化物、稀土金屬、稀土深加工產品經營及貿易，五礦集團持有其23.98%股權，旗下五礦有色還持有廈門鎢業8.6%股權。

而贛州為知名「稀土王國」，是南方離子型稀土發現地、主產地，產出全球每年70%的中重稀土，因此除兩大央企強強聯手外，贛州市政府參與是次重組也備受關注。

五礦稀土昨晚宣布是次戰略性重組。（五礦稀土）

由於贛州市國資委控股的贛州稀土集團有限公司，持有六大稀土集團之一的南方稀土集團約94%股份，故此次重組被認為很有可能也涉及南方稀土集團。該集團為南方離子型稀土資源龍頭企業、江西省稀土的唯一合法採礦權人，佔全國南方離子型稀土採礦權證的67%，並掌握全國超過一半以上的離子型稀土配額生產量和稀土氧化物供應量。

相關稀土資源一旦得到整合，被認為有望形成一家堪稱「稀土航母」的超級稀土集團。以2020年的稀土開採量指標而言，上述三家集團佔據總量的43%。

公開資料顯示，中國據估計有4400萬噸的稀土儲量，是稀土儲量大國，也是全球稀土出口量最大國。然而以往，中國稀土行業曾長期存在行業佈局混亂、非法稀土交易猖獗等亂象。2011年5月，《國務院關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》發布後，稀土行業開始進行整合。

2019年，稀土行業在工信部牽頭下形成了「5+1」南北六大稀土集團格局，其中南方有中國鋁業、廈門鎢業、五礦集團、廣東稀土和南方稀土等5大稀土集團，北方則由北方稀土一家獨大。這6家有開採、冶煉稀土礦權的企業每年由政府統一分配稀土礦供給指標。