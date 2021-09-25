內地疫情｜昨增10宗本土確診黑龍江佔8宗　官方：力爭國慶前受控

內地昨日（24日）新增38宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例佔10宗，包括黑龍江8宗（均在哈爾濱市巴彥縣）、福建2宗（莆田市1宗、廈門市1宗）；境外輸入病例佔28宗，包括廣東9宗、雲南7宗、上海6宗、北京1宗、天津1宗、遼寧1宗、福建1宗、湖北1宗、廣西1宗；無新增死亡病例。另上海新增2宗疑似病例，均為境外輸入。



境外輸入方面，內地現有523宗確診病例，其中4宗為重症病例，現有4宗疑似病例。累計8935宗確診病例，累計8412宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至昨晚24時，各地現有1020宗確診病例，其中12宗為重症病例，累計90330宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告95986宗確診病例，現有4宗疑似病例。累計追追蹤到1186155名密切接觸者，尚有19052名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地新增14宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日無轉為確診病例；當日解除14宗醫學觀察，均為境外輸入；尚有348名無症狀感染者在醫學觀察，當中境外輸入佔340。

針對哈爾濱市巴彥縣新一波本土疫情，哈爾濱市政府新聞辦昨日指出，根據已檢出病例基因測序情況，顯示均為Delta變種病毒。另一方面，國家衛健委主任馬曉偉表示，就目前情況而言，疫情形勢仍存在較大不確定性，形勢仍然複雜嚴峻。要力爭在國慶前把疫情控制在管控範圍內，在一個潛伏期內控制住疫情傳播。