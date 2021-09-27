珠海航展｜多功能無人作戰艇亮相　配備魚雷打擊5到8公里水下潛艇

最新一屆珠海航展將於9月28日至10月3日在廣東珠海舉行。此次航展首次設立了船舶館，中國多功能無人作戰艇將在航展期間亮相。



9月27日，據央視官方軍事頻道報道，這款多功能無人作戰艇，長15米，寬4.8米，排水20噸。無人艇上配有各種作戰武器，可在自主航行的基礎上下實現對海、反潛和防空等典型軍事應用，同時可以執行安防警戒，海洋測量等。

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中國船舶集團第七一六研究所國際業務辦主任范軍介紹稱，多功能無人作戰艇配置了垂直發射的對海導彈，這是一個最大亮點，在這麼小的船上應該說不多見，同時它還配備了反潛的魚雷，能夠打擊5到8公里水下的小潛艇。

同時，這款船艇還配備了近距離的機槍和小（輕型）導彈用於對付對陸和對海的小目標。

負責人還介紹，作為一款為適應軍貿出口需求而研製的無人裝備，這款船艇採用功能模塊化及平台一體化集成設計，在實際操作中，通過配置不同的傳感器和武器載荷，使用衛星遙控，便可實現對無人作戰艇航行、作戰的一體化、智能化控制。

據了解，本次船舶館吸引了來自中國船舶集團以及多家民營企業參與。場館內可以看到各種不同型號的無人船艇實物、模型以及互動體驗平台、沙盤多媒體系統等。

中國珠海雲洲智能科技股份有限公司品牌部總經理周志勇還表示，高速無人艇動態博弈協同技術能夠讓更多條超過40節（航速）以上的無人艇，來協同完成高海況情況下的複雜任務。