印媒稱100多名解放軍入侵印度國境　逗留3小時破壞橋樑等基礎設施

中印邊境局勢仍未見好轉，印度傳媒引述安全官員消息稱，上月底有100多名解放軍士兵越境進入印度北阿肯德邦巴拉奧蒂接壤中國的地區，並在撤離前破壞橋樑設施，但未有與印軍相遇。



印度媒體《經濟時報》9月28日的報道指出，事發在8月30日，當時有100多名解放軍與55匹馬越過屯俊拉山口入侵印度國境，行走5公里後抵達巴拉奧蒂附近的牧場。解放軍逗留了3小時，期間摧毀包括一座步行橋在內的基礎設施，然後在印度陸軍、中印邊境地區的印藏邊境警察部隊到場前撤退，所以雙方未有發生對峙或衝突。

報道稱，由於解奕軍越界的地區是非軍事區，故引起印度安全部門擔憂。

北阿肯德邦政府否認接報相關事件，印藏邊境警察部隊則拒絕置評。但有印度官員承認，解放軍過去數月幾次嘗試滲透巴拉奧蒂地區，故已在中部地區增兵。

報道並提到，巴拉奧蒂並不是中印主要的邊境爭議爆發點。但回溯過去歷史，1962年爆發的中印邊境戰爭，巴拉奧蒂就是最早被跨界入侵的地區，所以印度方面對此十分在意。報兗稱，印度軍方已在附近增加軍隊部署防範意外。

據介紹，中印自去年在拉達克地區的加勒萬河谷爆發流血衝突後，兩國在拉達克東部的中印實際控制線已持續17個月軍事對抗，各自維持部署約5萬名士兵，配備榴彈炮、坦克和地對空導彈系統等，並定期輪換部隊、部署飛機和無人機密切監視對方。