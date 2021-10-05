新疆疫情｜增1宗確診　大批旅客滯留伊寧　機場超市貨架搶購一空

據《新疆日報》消息，周二（5日）0時至17時，伊犁州霍爾果斯市新增1宗新冠肺炎確診個案，患者為當地上周日（3日）報告的一名無症狀感染者的丈夫。目前，當地已經展開第三輪全員核酸檢測。



截至10月5日17時，霍爾果斯市已完成兩輪全市全域全員核酸檢測工作。（新華社）

據早前報道，10月3日，新疆伊犁州霍爾果斯市在三天一次的常規核酸檢測中，發現2人核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷均為新冠肺炎無症狀感染者。10月4日，國家衛健委派工作組趕赴伊犁指導疫情處置工作。

截至10月5日17時，霍爾果斯市已完成兩輪全市全域全員核酸檢測工作，除集中醫學觀察點報告1宗陽性外，其餘均為陰性。目前，霍爾果斯市第三輪全員核酸檢測工作已經展開。

伊寧機場超市搶購一空

伊犁州全稱伊犁哈薩克自治州，地處新疆西部，與哈薩克相接壤。而發生疫情的霍爾果斯市則是中國與哈薩克的重要口岸城市之一，距離伊犁州首府伊寧市有90公里。因疫情發生在內地國慶假期，亦有不少旅客滯留在伊寧市。

據《新京報》消息，10月4日，伊寧機場的航班大面積取消，僅有3班正常起飛，分別是由伊寧飛往上海、成都、無錫。有前往成都的旅客表示，起飛前並不知道會否準時起飛，當日早上8時許便在機場等待，直至11時飛機才起飛，但抵達成都後，被通知要居家隔離14日。

而一名準備前往北京的旅客則表示，自己的航班在10月3日及4日被取消兩次，即使做了三次核酸檢測，結果都呈陰性，但仍未知何時才能返程。該旅客還表示，機場內唯一的超市內的貨架已經基本被搶購一空。

上述旅客還表示，10月的伊寧夜間特別冷，「我們來的時候沒穿棉衣，男友昨晚已經感冒了。」、「我們非常願意配合防疫，希望能盡快返程。」

伊寧火車站列車停運至10日

而火車站方面，10月3日，有過千名旅客因疫情關係滯留伊寧火車站，有旅客就稱在滯留的十多個小時內，獲得了政府安排的免費食宿，「一開始說是自費，大家都不願意去，直到後來說免費給大家住，我們才被一一安排進去。」

10月3日，有過千名旅客因疫情關係滯留伊寧火車站。（新京報）

有伊寧火車站工作人員表示，10月3日下午開始，所有從伊寧方向發出的列車全部停運，將持續到10月10日，「之後列車開不開，還要看疫情情況再通知。」

此外，伊寧市疫情防控指揮部工作人員4日晚表示，目前居民封控在家，旅客不能隨意進出伊寧市，航班火車停運。至於情況將會持續多久，該工作人員表示仍在等通知。