華府半公開美軍駐台　環時：最後通牒就能曝露台灣割據政權是軟蛋

美媒《華爾街日報》10月7日引述美國官員披露，美軍一支特種部隊和一支海軍陸戰隊已經秘密駐台至少一年，以訓練台灣的軍事力量，加強台灣的防禦能力。中國媒體《環球時報》10月9日發表社評稱，美方已從偷偷摸摸向半公開破壞中美建交的關鍵條件跨了一步。



社評表示，美國向台灣派出現役軍事人員，其性質無疑是惡劣的。美國以前因對台軍售後培訓台軍等需求，也對台派出過軍事人員，但都是悄悄幹的。美國現在試圖通過半公開化這一行動傳遞對華強硬信號，它選擇了一個敏感時機：大陸軍機在國慶期間大規模靠近台灣演訓引起轟動，中美高層又剛在蘇黎世會晤，就緩和關係取得一定共識。

報道稱，美方想用這種方式刺激大陸，這是華盛頓的一貫伎倆。大陸方面肯定要對美方的新挑釁做出反應，讓美台都充分認識到這種勾結的嚴重性。否則的話，接下來美軍人員就可能會公開穿軍服在台灣亮相，人員規模可能從幾十名變成幾百名甚至更多，形成美國在台灣事實上的駐軍。中方必須讓他們清楚，這是在做挑起戰爭的玩火，它所意味的後果是美台都無法承受的。

社評隨後提出美方此次做法的三種後果，分別為：第一，美台對勾結的任何強化都將進一步堅定大陸實施武統的決心，並且會促使對武統全面準備的加快，也將導致那一關鍵時刻的更早到來。

第二，中方要堅決把美軍在台灣公開出現定性為「入侵」，大陸方面有權利隨時對那些美軍實施軍事打擊。

第三，什麼時候採取軍事打擊行動，主動權和時間表完全由大陸控制，由國家統籌決策。

評論指，中國是核大國，中方的核威懾建設正逐漸讓美方感到「窒息」（美軍戰略司令部司令查爾斯·理查德語）。大陸對台形成的絕對軍事優勢足以確保將台灣本島一舉拿下，美軍參戰必將遭到解放軍痛擊，蒙受美方不可承受的損失。

評論最後強調，一旦解放軍對盤踞在海峽對岸的政權發起總攻，甚至還沒有打，只發出一個最後通牒，世界將看到平日逞能要做美國遏制中國大陸前哨的台灣割據政權是一個什麼樣的軟蛋。