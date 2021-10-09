兩網民聲稱廣州街頭被人用針扎　出於害怕服用愛滋病阻斷藥

廣東兩名網民近日先後在網上發文，表示自己在廣州街頭被人當街用針扎，出於害怕前往醫院檢查並服用了愛滋病阻斷藥。



一名女網民周三（6日）在微博表示，她前一天與丈夫在廣州時尚天河逛街期間，一名男子迎面而過，隨後她的手背上便感到痛楚。當晚，她發現手背上有一處烏黑，細看之下更見針眼，遂趕緊到醫院檢查。她上傳了在中山大學附屬第三醫院就診的HIV暴露後預防藥物使用知情同意書、艾滋病阻斷藥物等，以茲證明。該院周五（8日）亦證實兩日前確有一名女子自稱被人用針扎，醫生遂開了愛滋病阻斷藥，而該藥需要在72小時內服用。

她周五再稱，自己需要服用28天的愛滋病阻斷藥，身體目前沒有什麼反應；又透露已經報警，天河南派出所查到的閉路電視畫面拍到其與涉事男子對視，但無法看清對方是否用針扎她。

無獨有偶，另一名男網民也在周四（7日）發文，稱他也在周二（5日）於天河城逛街時突然感覺手臂被扎了一下，仔細一看有個針孔還帶有血絲。事後，他前往廣州市第八人民醫院就診，花費逾2000多元人民幣並開始服用愛滋病阻斷藥。他又指，針扎這種情況感染的機率幾乎為零，但他不想存在僥倖心理，遂想買個安心。

對此，陝西西安交通大學第一附屬醫院副主任醫師劉小靜介紹指，愛滋病毒要感染約6星期以後才能被檢測出來。而天河區分局天河南派出所一名工作人員則表示，沒有聽聞有此事，還稱網絡上有很多謠言，至於天河區政府則未有回應。