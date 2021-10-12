河北石家莊旅遊巴墮河14死　救援隊：遇難者在水下十幾米處被發現

河北省石家莊平山縣昨日（11日）有旅遊巴墮河。截至今日（12日），車上51人全部被救出，其中14人經搶救無效死亡。肇事司機已被警方控制，事故原因正在調查。

石家莊藍天救援隊隊長薛令濤介紹，由於水下情況複雜，救援難度較大，有遇難者在距離墮河位置2、300米，水下十幾米的位置被發現。



《海報新聞》報道，事發地為連接滹沱河兩岸的橋樑，因水庫洩洪、持續降雨，水位已經漫過橋面多日。此次救援行動藍天救援隊，共派出150名救援人員、20 餘艘皮筏艇，加上現場消防、民兵等救援隊伍，共有400餘人參與救援。

薛令濤表示，今日早上6時，水位較昨日已有所下降，漫水橋面的水已經退去。由於水下渾濁、水流複雜，並且水草亂石等雜物較多，所以救援難度較大，需要使用聲吶、水下機器人等專業工具搜救。

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平山縣委宣傳部工作人員稱，涉事橋因多日被水漫過，在附近均有負責提示的人員。至於為何出事車輛還能從橋面通過，該工作人員稱自己也不清楚，一切都在調查中。

有村民透露，出事附近的水以前並不深，是因為有人一直挖走河中的泥沙，導致水域變深。另有人稱，漫水橋路基下有20多個過水孔，其中有2個孔較低；由於滹沱河多數時間水位低，接近乾涸，因此2個較低的孔負責過水，當汛期水位抬升，其他孔道就會共同過水。