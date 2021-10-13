多名台藝人向十一國慶送祝福　國台辦：支持來大陸發展

台灣藝人對兩岸的政治表態向來是敏感話題，而2021年10月1日的大陸「十一」國慶期間，獻上祝福的台灣藝人數量再創新高，但他們沒有在台灣「雙十」期間道賀，遭到台灣傳媒批評。對此，大陸國台辦表示會繼續支持台灣藝人在大陸的發展。



針對10月1日大陸國慶期間，多位台灣藝人獻上祝福，卻遭到台灣傳媒批評，大陸國台辦發言人馬曉光13日表示，將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作、歡迎台灣演藝人員來大陸發展。

台灣偏綠的「三立新聞網」、親綠的《自由時報》10月10日報道，10月1日中華人民共和國成立72周年，不少台灣藝人參與慶祝、在微博發文慶賀，但在10日的台灣「雙十節」（台灣「國慶日」）卻「全噤聲」「消失」。

+ 4

報道稱，今年的大陸國慶至少有28位台灣藝人慶祝，有藝人登上央視國慶晚會唱歌，也有藝人在自己的微博賬號轉發相關的祝福，併發文寫下「願祖國繁榮日盛」「山河錦鏽，盛世中華」「祖國，我愛你」，被他點名的藝人包括歐陽娜娜、賴冠霖、張韶涵、王大陸、汪東城、張鈞甯、楊丞琳、「鬼鬼」吳映潔等人。

大陸官媒《環球網》報道則稱，今年發聲慶賀大陸國慶的知名台灣藝人尤其多，除上述幾人外，還有王大陸、張鈞甯、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋、陳妍希、阿信、彭于晏、阮經天、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇……

張韶涵、吳奇隆、黃品源等還登上當晚的央視國慶晚會。在影片中表態「我是中國人，我愛我的祖國，在這裏祝福祖國的明天更美好。」

+ 1

而在10月10日台灣「雙十節」時，這28位藝人並未送上祝福，台綠媒指責「都變啞巴了嗎？」對此，大陸官媒中央廣播電視總台發文批駁台媒「打壓藝人」，並表示將會繼續支持台灣演藝人員參演相關活動。

國台辦發言人馬曉光也表示，我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作、歡迎台灣演藝人員來大陸發展，希望更多的台灣演藝人員在大陸文化事業發展進程中分享機遇，發揮積極作用；綠媒和別有用心的人總是藉機製造事端、阻撓兩岸交流合作、損害台灣民眾利益福祉，不得人心。