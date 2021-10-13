美軍核潛艇事故謎團重重　央視披露事發地或為美軍南海活躍區域

美軍海狼級核動力攻擊潛艇「康涅狄格」號10月2日在南海撞上不明物體，受損返回關島檢查，詳情不為外界所知。周三（13日），央視軍事披露，美核潛艇事故位置處於美軍在南海活躍區。



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據央視軍事頻道官方微博消息，「康涅狄格」號核潛艇在南海發生碰撞事故後，已返回關島進行評估和維修。但圍繞這次撞擊事件，很多謎團尚待解開。

美軍和美媒提醒這次核潛艇事件發生在印度－太平洋地區國際水域，或南海國際水域。長期跟蹤南海問題的智庫「南海戰略態勢感知計劃」卻披露，根據監測影像及潛艇上浮航速推測，事故位置可能在海南島以南、西沙群島以北，即海南島、西沙群島和巴士海峽的三角區域中間，這也是美軍在南海活動的活躍區域。

儘管出於保密條例，美軍沒有公布事故原因，但《華盛頓郵報》在10月8日的報道稱，有美軍官員透露說，「康涅狄格」號可能是潛航沒有撞上「另外一艘潛艇」，而是撞上了海中懸浮的沉船或者大型集裝箱，並透露事故和中國無關。

「南海戰略態勢感知」推測美軍潛艇發生事故位置極有可能在西沙附近海域。（央視軍事視頻截圖）

此外，還有猜測美核潛艇可能撞上南海黃花魚養殖箱。對此，海南網箱養殖企業負責人表示海南不養黃花魚，網箱一般設置在淺海，並且不超過海岸線20公里。中國海軍軍事專家李傑也於12日表示，相較於養殖網箱，美軍核潛艇撞上海底沉船、水泥礁等這樣的人工魚礁設施可能性會更大一些。

值得一提的是，美國海軍艦艇近年來在亞太地區事故頻發，美軍驅逐艦「菲茨傑拉德」號2017年6月在東京外海與一艘菲律賓貨船相撞，造成7名士兵遇難。僅僅兩個月後，驅逐艦「麥凱恩」號在馬六甲海峽與商船相撞，艦上10人喪命。

2009年，美國「哈特福德」號潛艇與「新奧爾良」號登陸艦在伊朗海岸相撞，事故造成15名美軍士兵受傷。2005年，一艘洛杉磯級核潛艇，「舊金山」號全速航行時撞擊到關島附近的一座水下山峰，一名水兵在事故中死亡。2002年，美國潛艇「格林維爾」號和「奧格登」號登陸艦在阿曼海岸附近的阿拉伯海相撞。