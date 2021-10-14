美媒刊文：美國應放棄軍事干預台灣　與中俄劃定勢力範圍

隨着美國相對衰落，美媒刊文指，美國應該與中俄締結「新雅爾塔協定」，如此中美俄劃分勢力範圍，從而減少衝突機會。



10月11日，美國《國家利益》雜誌刊發美國國土安全EMP（電磁脈衝）工作隊副主任大衛·派恩（David Pyne）的文章稱，為保護核心及重要利益，美國領導人必須實施戰略收縮和離岸制衡，但前提是確保沒有一個大國能夠主宰歐洲和亞洲，且盟友們需承擔各地地區的安全。

同時，為降低捲入大國戰爭風險，美國應避免對別國實行軍事佔領和政權扶持，除非是勢力範圍內的面臨威脅的國家。美國戰略收縮的最大好處將是「大大削弱中俄結盟關係」。

中美兩國在習近平（右）和拜登的各自帶領下，關係將更加複雜。（AP）

派恩在文章中還提到，由美國、蘇聯、英國在1945年簽署的《雅爾塔協定》成功維護歐洲半個多世紀的和平。協議的成功，很大程度上是因為美俄的核平衡關係。

因此，如果「新雅爾塔協定」成立，美國將保留最大勢力範圍，包括整個西半球、西歐、日本、澳洲和新西蘭——將受美國「核保護」傘保護；俄羅斯的勢力範圍將包括蘇聯時期的加盟共和國、塞爾維亞、伊朗、伊拉克、敍利亞和利比亞；中國的勢力範圍則可能包括朝鮮、巴基斯坦、阿富汗、東南亞國家以及大約6個共產主義國家。

在文章中，派恩分析指，美國很有可能會退出北大西洋公約組織（北約），後者將由歐洲發揮主導作用。

對於新體系的作用，派恩認為，如此全面的協議將承認和尊重三個有核超級大國的切身利益，解決所有懸而未決的爭端，最大限度地減少軍事衝突的潛在風險，以維護世界秩序穩定。

文章還引用「修昔底德陷阱」提出者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）的話稱，美國領導人不得不從承認他們所夢想的世界是無法實現的，並接受勢力範圍仍將是地緣政治的核心特徵這一事實。

派恩稱，美國軍事擴張過度，除與中俄簽署協定外，也要從東歐、中亞、中東等地區撤出前沿部隊。白宮應對所有盟友進行成本效益分析，以確定哪些國家強化美國國家安全，哪些國家容易捲入大國衝突，基於此，要淘汰一些未能通過「測試」的盟友。

美俄關係始終不睦。（AP）

文章最後指，美國領導人應立即對中俄表明衝突，表示美國不會對台灣或蘇聯時期的加盟共和國等問題實施軍事干預，美國需要放棄對中俄勢力範圍的軍事干預。此舉將降低中俄對美國本土發動攻擊的機會，同時將徹底分離中俄結盟。如果美國沒有激怒中俄，後者兩國的敵對關係將再次出現。