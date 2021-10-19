土地糾紛住雨棚6年殺害鄰居　嫌犯拒捕自殺引內地網民同情

日前受到網絡熱議的莆田殺人案嫌犯歐金中已經死亡。當地公安局通報稱，10月18日15時許，在公安、武警圍捕下，歐金中於平海鎮上林村附近一山洞拒捕並畏罪自殺，經送醫院搶救無效死亡。



10月10日，福建莆田上林村發生2死3傷殺人案，嫌犯歐金中因土地糾紛而在搭建的雨棚住了六年，在颱風天與鄰居產生口角後殺害鄰居，該案件得到網民的普遍同情。中國弱勢群體求助無門，有關部門和媒體不作為等現象引起外界高度關注。



根據內地媒體報道，歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，就將原有400平方米的房屋拆除，要在原有土地上建蓋新房。但他的鄰居、現在的受害者一方，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建蓋新房，導致他一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

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案發前，因為颱風「圓規」歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裏，兩家人發生口角，從而引發血案，釀成死2死3傷的悲劇。

案件發生後，歐金中之前的各種申訴信在網上傳播，歐金中曾在求助信中自述，「房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷着要打人」。他曾「多次向多級部門求助無果」，原因是「個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房」。

內地網民多認為，歐金中是一個老實的農民，曾向多部門寫過申訴信，希望他們能出面幫忙解決土地糾紛問題，但是一直沒得到有效的回應。嫌犯的弱勢處境以及基層政府疑似不作為，這起新聞引發許多中國網友反過來同情嫌犯。另外，自稱被30年前被歐金中救過的男子在網絡上發布視頻，稱其「善良有正義感」但該視頻目前已經被刪除。



此外，平海鎮政府在甚至提供現金懸賞，一開始的通告被全民痛斥是「政府買兇殺人」──發現線索獎勵人民幣2萬元，發現屍體獎勵卻有人民幣5萬元，引起輿論質疑。而此次各家媒體發布的歐金中拒捕自殺時間不一，也引發外界揣測。

10月14日，央視評莆田殺人案稱：「暴力不該被鼓勵更不該被讚美」，輿論反映「更多的是公眾內心深處對社會公平正義的巨大期許。這種期許應該得到及時的回應」。

中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進稱「中國決不應存在為歐某中這樣行兇殺人進行辯解的道義，他的殺人行為被全社會譴責應當是無條件的」，還稱對歐金中的開脱將造成嚴重的是非混淆和價值誤導。