中共二十大︱調整5省區黨委書記　「60後」成封疆大吏絕對主力

中共第十九屆六中全會舉行在即，黑龍江、江蘇、江西、湖南、西藏5省區「一把手」同時換人。而5名新任書記中有4名為「60後」，被視為六中全會乃至二十大前人事佈局的一環。



10月19日，中國官媒新華社稱，中共中央決定，許勤任黑龍江省委委員、常委、書記；吳政隆任江蘇省委書記；易煉紅任江西省委書記；張慶偉任湖南省委委員、常委、書記；王君正任西藏自治區黨委委員、常委、書記。

同時，婁勤儉（65歲）不再擔任江蘇省委書記、常委、委員職務；劉奇（64歲）不再擔任江西省委書記、常委、委員職務；許達哲（65歲）不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務；吳英傑（65歲）不再擔任西藏自治區黨委書記、常委、委員職務。

上述4人皆因年齡問題而被更換。微信公號「格疊木在讀軍機」也解讀稱，劉奇1957年出生，雖然距離65歲尚有一年，但在各級換屆大背景下，離任也是正常的。

截止目前，有8個省份的書記省長沒變動。一類是北京、天津、上海、重慶4個直轄市都沒動；第二類是剩下廣東一個東部省份；第三類是陝西、青海、寧夏3個西部省份。

經過此番調整，各省書記省長呈現新的格局。（微信公號「格疊木在讀軍機」）

有9個省份書記離任，由省長順位接替：山西省委原書記樓陽生調離，由省長林武接任；吉林省委原書記巴音朝魯退休，由省長景俊海接任；山東省委書記劉家義離任，由省長李幹傑接任；湖南省委原書記杜家豪退休，由省長許達哲接任；海南省委原書記劉賜貴退休，由省長沈曉明接任；貴州省委原書記孫志剛退休，由省長諶貽琴接任；雲南省委原書記陳豪退休，由省長阮成發接任；江蘇省委原書記婁勤儉離任，由省長吳政隆接任；江西省委原書記劉奇離任，由省長易煉紅接任。

還有4個省長異地調任省委書記：浙江省長鄭柵潔調任安徽省委書記；四川省長尹力調任福建省委書記；河南省長尹弘調任甘肅省委書記；河北省長許勤調任黑龍江省委書記。

有兩名省委書記調任異地，即山西省委書記樓陽生調任河南省委書記、黑龍江省委書記張慶偉調任湖南省委書記。

此外，還有兵團一把手獲任省委書記，新疆自治區黨委副書記、兵團黨委書記王君正調任西藏自治區黨委書記。2010年以來，兵團的4任黨委書記分別是車俊（曾任浙江省委書記）、韓勇（現任陝西省政協主席）、孫金龍（現任生態環境部黨組書記）和王君正。

這其中，5個省份一二把手雙雙換人。此次調整除了王君正從新疆調任，主席為拉薩市委書記嚴金海提任，而嚴金海則是2020年從青海調進西藏的。另外，山西、安徽、山東、河南4個省份在今年早些時候也雙雙調整一二把手。江蘇、江西兩省省長順位接任書記，勢必緊隨西藏等5個省份之後，成為雙雙調整的新省份。最終，2021年省長書記雙換的省份將達7個。

經過最近幾次調整，除了政治局委員兼任地方一把手外，各省書記裏僅有2人是1956年出生的，一個是內蒙古自治區黨委書記石泰峰，另一個是廣西自治區黨委書記鹿心社。

而跟劉奇同齡的，還有4人，分別是湖北省委書記應勇、四川省委書記彭清華、雲南省委書記阮成發、寧夏自治區黨委書記陳潤兒。而這4個省份的行政主官，有3人是今年正式到任的，湖北省長王忠林5月獲任、四川省長黃強是2月獲任、雲南省長王予波是1月獲任。僅有寧夏自治區主席咸輝擔任現職已滿5年，咸輝是1958年出生，今年也有63歲。