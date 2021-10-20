內地限電｜企業自購發電機應急　廠家稱訂單爆滿需提前20日預購

內地多個省市近來受電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，相繼發生「拉閘限電」現象。面對突如其來的限電，為了追求生產目標，一些企業搶購柴油發電機以保障電力供應。

而隨着柴油發電機廠家訂單爆滿，多間上市公司被追問有無相關業務。有業者表示，目前訂單爆滿，需要提前15至20日預購發電機。



據內地傳媒《證券時報》報道，雖然發電機成本較電價高，但不少企業還是紛紛購買發電機組應急，因為一些大訂單需要如期交付以避免違約。

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10月18日，多間柴油發電機生產企業受訪時指，近期公司柴油發電機訂單飽滿，生產廠商紛紛採用最大生產量能，但仍然難抵需求，造成缺貨。400千瓦、500千瓦的柴油發動機往常只需要一星期就可交付，但如今交付日期為15至20個工作日。

揚州地區一間發電機生產企業工作人員則說，近期由於發動機比較緊缺，上游原材料價格在漲價，最近一段時間發電機的價格也有所上漲，400千瓦的品牌機的價格升至18萬元（人民幣．下同），甚至有的賣到20多萬元。其指出，大約在限電發生後，訂單開始陸續增多，且來自廣東、江蘇、浙江等多地，已累計約200多部的訂購量，又指由於訂單太多，公司需要拒絕部分新訂單。

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發電機概念股也受到市場追捧，近期投資者紛紛向上市公司詢問是否有發電機產品，訂單銷售情況如何，多間上市公司作出回應，例如泰豪科技表示，智能應急電源相關產品出現訂單較往期大幅增加的情況，公司正在加緊備產，以盡快滿足交付需求。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，對於企業來說，通過柴油發電機保生產，完成訂單是正確的方式。從長期能耗降低的角度看，企業可以通過峰谷電儲能設備來進行能源管理，但在電力緊缺，限電無法預判的情況下，儲能設備不如柴油發電機，因為柴油發電機是解決電力缺口最快的方式。