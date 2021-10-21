台海局勢緊張解放軍頻演練　跨海偵察官兵武裝泅渡登島畫面曝光

台海局勢持續緊張下，解放軍演練跨海偵察，官兵武裝泅渡登島，畫面曝光引關注。



央視10月17日報道稱，近日，閩東某海域，隸屬解放軍東部戰區的第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察分隊模擬近岸島嶼越海偵察監視，組織整建制跨海偵察行動演練。藉助夜色掩護，武裝偵察分隊無動力操舟抵近目標島嶼，泅渡上陸、徒手攀巖、潛伏滲透、武裝捕俘……高強度、跨晝夜，不斷錘鍊打仗能力。

報道顯示，天色漸暗後，解放軍無人偵察分隊釋放多型無人偵察機實施空中偵察，情報處理分隊通過無人機回傳畫面，實時分析研判目標區域地勢地貌、兵力部署和陣地配置，標繪目標座標和潛在威脅。數小時後，武裝偵察分隊藉助夜色全副武裝，採取無動力操舟的方式，集體抵近至目標島嶼附近海域。

在距離岸灘約3,000米時，隊員們採取武裝泅渡的方式向岸邊礁石接近，並通過崖壁攀登成功潛入目標島嶼叢林地。潛伏在遊動哨兩側的偵察隊員同時出擊，制服哨兵。隨後，偵察隊員迅速佔領制高點，利用戰場雷達、戰場電視等多種偵察手段，對區域內重要目標實施偵察監視。完成任務後，前沿偵察隊員依照作戰命令交替掩護，成功撤出任務區域。

第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察營教導員林鋅港指出，此次偵察滲透演練，結合偵察兵「走、打、吃、住、藏、保」等行動特點，在全面檢驗提升單兵單裝能力、班組協同配合、要素互聯互通水平的同時，更錘鍊了兩棲偵察分隊遂行越海偵察行動的能力。

8月31日，台灣國防部發布2021年度《中共軍力報告書》，報告緊盯003型航母。在台灣當局眼中，2027年是一個特殊年份，所有與這個時間點相關的解放軍裝備，都讓台軍分外緊張。

值得注意的是，讓台灣當局緊張的解放軍裝備遠不只限於003型航母。《中共軍力報告書》中首度承認，解放軍現階段已具備對第一島鏈以西區域的「軟硬殺傷電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力」，可結合網軍啟動有線、無線的全球網絡攻擊，初具癱瘓台軍防空、制海及反制作戰體系的能力，「威脅甚巨」。