遼寧餐廳爆炸波及附近多處民居　親歷者指家中窗戶被大面積震毀

遼寧省瀋陽市和平區有餐廳周四（21日）上午發生爆炸，事發後當局緊急展開救援。截至傍晚6時，事故已造成至少4人死亡、47人受傷。有親歷者形容，受爆炸影響，自家窗戶大面積被震毀。



事發餐廳是位於太原南街的王二牛烤骨頭，爆炸發生後，整棟建築變為廢墟，現場升起數十米的濃煙。此外，餐廳對開多個居民樓的窗戶都被震碎。

據《紅星新聞》報道，有家住在事發餐廳附近宜春小區的吳先生稱，事發時正在家中幹活，突然聽到一聲巨響，家中的窗戶便被全部炸裂，隨後一陣濃煙蔓延過來。

吳先生指，爆炸發生地屬於瀋陽市的一個鬧市區，臨街建築多為商舖加住宅的商住樓。事發時，不少臨街商舖都已營業，路上有許多趕著上班或外出買菜的行人。

吳先生表示，事發後不久，便有社區工作人員上門通知撤離。在撤離小區的過程中，吳先生發現有許多鄰居受爆炸影響受傷，後被救援人員緊急送院。吳先生說，目前其所在小區居民均已撤出，將被統一安排至臨時點暫住。

此外，有彼時乘巴士經過事發地的劉女士指，「我坐在右側靠過道的位置，突然響起巨大的爆炸聲，直接一下給我震到過道裡去了。」劉女士說，事發時巴士內有大概10名乘客，巴士窗戶被全部震碎，車門失靈無法打開。劉女士在事故中左側面部被玻璃劃傷、左手手掌亦受傷，目前正再醫院接受治療。

而事發時，一名駕駛私家車經過的車主表示，自己的車cam拍下了事發過程，所幸自己唯有受傷，但仍心有餘悸，「有點蒙」。

經過偵查，當局初步判定事發原因為燃氣爆炸。目前，事發地附近街道已被封鎖。