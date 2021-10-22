新冠肺炎｜北京再發現4宗本土病例　4名患者均到過内蒙古等地旅遊

內地新冠肺炎疫情反彈持續，國家衛健委最近通報，新增43宗確診病例，其中28宗為本土病例。

此外，首都北京在周五（22日）舉行新聞發布會，會上稱北京在當天另外再新增4宗本土病例，均為京外關聯。



據國家衛健委指出，新增的本土病例分別是內蒙古11宗（阿拉善盟10宗、錫林郭勒盟1宗）；甘肅9宗（蘭州市5宗、張掖市3宗、嘉峪關市1宗）；陝西3宗，均在西安市；寧夏2宗（吳忠市1宗、銀川市1宗）；北京1宗，在豐台區；貴州1宗，在遵義市；青海1宗，在海東市。

同時，內地新增26宗無症狀感染者，其中有7宗屬於本土，分別是雲南3宗，均在德宏傣族景頗族自治州；河北2宗，均在保定市；貴州2宗，均在遵義市。

北京再新增4宗本土病例，均為京外關聯。（視覺中國）

北京方面，市疾控中心副主任龐星火表示，昌平區宏福苑小區發現4宗本土病例，1號患者曾經自駕前往內蒙古、寧夏、山西等地旅遊，返京後主動報告並接受檢測，其後確診。其餘2號至4號患者，均與1號患者的行程一致，其中一人更是1號患者的丈夫。由於近14天累計報告4宗京外關聯確診病例，即日起福苑社區調整為中風險地區。

受疫情影響，北京即日起全市養老服務機構執行二級響應防控措施，時間暫定為14天，期間暫停在院老年人家屬探望活動。自10月1日以來，來自中高風險地區或與病例旅居史密切相關的養老服務機構工作人員即刻離院，按要求居家隔離觀察或集中隔離觀察兩周，並進行兩次核酸檢測無異常後，方可返回工作崗位。

同時，昌平區連夜啟動社區管控，劃定封控區域、管控區域，周邊學校停課，商戶等服務場所暫停營業。