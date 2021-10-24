北京疫情｜兩病例發燒仍外出就餐及邀請多人在家打牌　遭立案偵查

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（23日）新增本土確診病例26宗，其中北京佔4宗，均在昌平區。

北京疫情的其中兩名確診者自內蒙古自治區額濟納旗旅遊返京後出現咽痛、發燒等症狀仍然外出就餐、邀請多人到居所打麻將，其後又未向所在社區主動報告旅行史，目前一同打麻將的人員中已經有5人確診，公安機關已經對上述兩人刑事立案偵查。



10月24日，在北京豐台區恒富中街，疫情防控工作人員為居家隔離觀察的居民送快遞。（中新社）

今日（24日），北京召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏介紹涉疫違法案件典型案例。潘緒宏表示，兩名確診病例居住於昌平區宏福苑小區，10月16日兩人自內蒙古自治區額濟納旗旅遊返京後出現咽痛、發燒等症狀仍然外出就餐、邀請多人到居所打麻將。

至10月19日，兩人的旅行途經地升級為中風險地區後，兩人仍然未向所在社區主動報告，未前往正規醫院進行核酸檢測、接受正規治療，僅前往小區附近藥店自行購買體溫計、藥物。目前，一同打麻將人員中已經有5人確診，公安機關已經對上述兩人刑事立案偵查。

北京市疾控中心副主任龐星火表示， 本次疫情中的感染者以55歲及以上人群為主，均直接或間接與內蒙古旅遊相關，多數病例病毒載量高，呈現傳播速度快、波及範圍廣、涉及場所多樣的特點。

此外，潘緒宏又表示，根據首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制的相關要求，有一宗及以上本土新冠感染者的縣及14日內有該縣旅居史的人員，嚴格限制進京、返京，有一宗及以上本土新冠病毒感染者所在地級市的其他縣人員，非必要不進京，不返京。確需進京的需持北京健康寶綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後進行14天健康監測。對其他口岸入境進京人員需在入境口岸所在地隔離觀察滿21天。