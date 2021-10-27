布林肯挺台灣參與聯合國　中國駐美使館：公然挑戰一個中國原則

針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明「支持台灣有意義地參與聯合國系統」，中國駐美大使館駁斥稱，此舉公然挑戰一個中國原則，已向美方提出嚴正交涉。



10月26日晚，中國駐美大使館發文稱，美國近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一個中國原則。中方對此表示強烈不滿、絕不接受，已多次表明中國的嚴正立場並向美方提出了嚴正交涉。

中國駐美使館表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本準則，不容美方單方面挑戰和曲解。「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係。

美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯近來多次發表涉台言論，引發北京不滿。（Reuters）

對此台灣參與國際組織的原則，中使館強調，台灣地區參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。聯合國大會第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。

中使館表示，聯合國是主權國家才能加入的政府間國際組織。涉台問題是嚴肅的政治問題，不是所謂的價值觀問題。美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。也強調要美方堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，「立即停止與台官方往來，停止發表不負責任的錯誤言論，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定」

中國軍隊近來積極備戰台海。（微博@沉默的山羊）

針對台灣政府，中使館也寫道，「台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認『九二共識』，倚仗美國主子的支持和慫恿，極力拓展所謂『國際空間』，在台獨分裂的道路上越走越遠。這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。」

中使館提到，台灣地區獲得國際民航組織訊息的渠道是暢通的，與世界多個城市通航便利。在符合一個中國原則前提下，台灣地區醫療衛生專家可以參與世界衛生組織相關技術會議。台灣獲取包括新冠肺炎疫情在內的公共衛生健康訊息渠道是暢通的。美方拿國際民航組織和世界衛生組織說事，「司馬昭之心，路人皆知」。

中使館最後還暗示，50年前，美國企圖在聯合國製造「一中一台」或「兩個中國」，但遭到慘敗。今天，美方公然在國際上為「台獨」勢力撐腰打氣，企圖挑戰國際法和包括一個中國原則在內的國際關係基本準則，「這根本是徒勞的，也絕不會得逞」。