天津茱莉亞學院建校落成　彭麗媛致賀信稱促中美「人文交流」

10月26日，中國天津音樂學院和美國茱麗亞學院合作設立的天津茱莉亞學院舉行校園落成典禮。在近年中美關係緊張背景下，中國國家主席習近平夫人彭麗媛致賀信，指這是促進中美人文交流的新平台。



《新華社》10月26日報道，彭麗媛表示，在中美雙方共同努力下，天津音樂學院和美國茱莉亞學院開展了高水準藝術類合作辦學，為促進「中美人文交流增添新平台」。

彭麗媛提到，中美雙方加強教育合作，有利於培養更多優秀人才，增進文化交流互鑑，傳播藝術和友誼。她希望中美兩國廣泛開展人文交流，促進兩國人民相知相近，為中美兩國人民友好注入動力。

《新華社》提到，過去幾年，中美兩國在國際政治、經貿等方面關係緊張，齟齬不斷，彼此的角力也延伸到派駐在對方國家的媒體以及前往學習的留學生。彭麗媛的賀信，訴諸軟性的人文交流，對美方展現友好姿態。

彭麗媛祝賀天津茱莉亞學院落成，提到中美應促進「人文交流」。（路透社）

此外，天津市委書記李鴻忠出席並宣讀賀信。中國駐美前大使崔天凱、教育部副部長田學軍、天津市政協副主席曹小紅致辭。

崔天凱說，茱莉亞學院同中國有着深厚的淵源。2015年9月習近平主席對美國國事訪問期間，彭麗媛教授訪問紐約茱莉亞學院，見證了天津音樂學院茱莉亞研究院揭牌，並親自為演唱《小河淌水》的學生進行指導和示範，希望中美以更豐富的形式和更務實的行動，「奏響兩國人文交流的優美旋律」。此次茱莉亞學院落户天津再次證明了兩國人民對於加深相互了解、擴大交流合作的期待。

據悉，天津茱莉亞學院是國際頂級藝術學院美國茱莉亞學院建校百年來首次走出紐約開展的合作辦學項目，也是唯一一所海外分院，設有大學預科教育、繼續教育和公眾藝術教育。

天津茱莉亞學院2015年宣佈籌建、2017年動工，2020年招收首屆研究生，是中國首個頒發美國認證音樂碩士學位的學校。