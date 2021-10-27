玉兔二號月球車工作逾千日　順利完成第35個月晝任務

中國探月工程「玉兔二號」月球車動態受到廣泛關注。中國航天局公布了月球車的最新行駛狀況。



在月面工作逾1,000天的「玉兔二號」月球車，已完成第35個月晝之旅。中國航天新媒體中心「我們的太空」公眾號周二（26日）發布「玉兔二號」月球車最新畫面。

據介紹，從第29個月晝起，「玉兔二號」就進入了穿坑跋涉期，面臨一片擁有大小不一的撞擊坑的山谷地帶，路途艱險，但在駕駛員的精心規劃下，「玉兔二號」經過各種繞行爬坡，已順利完成第35個月晝的任務。

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早在2019年12月12日，在開啟第13個月晝的任務，即是超過了地球上的11個月時間時，「玉兔二號」便一舉打破了由蘇聯「月球車1號」創造的月球車最長壽紀錄。「月球車1號」設計壽命為3個月，最終它成功地工作了10個半月。

「玉兔二號」是中國空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載於嫦娥四號月球探測器。嫦娥四號於2018年12月8日從西昌衛星發射中心由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射，於2019年1月3日10時26分成功軟着陸於月球背面南極-艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑。

另外，中法兩國曾在2019年3月25日簽署了一份探月計劃意向書，法國將參與中國預計在2023年至2024年實施的嫦娥六號探月計劃。