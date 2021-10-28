大陸首見派武裝直升機繞台　台媒：解放軍演練登島作戰？

大陸首次派出武裝直升機巡航台西南空域，引發島內外各界猜測。有台媒稱這是大陸欲尋求對台灣進行奪島作戰。大陸軍事專家指出，直升機巡航，證明台灣西南方向上空已完全在解放軍的巡邏範圍之內。



台灣防務部門10月26日晚發布「即時軍事動態」稱，當天共有7架大陸軍機進入台西南空域，包括1架運-8指揮通信機、1架運-8技術偵察機、1架運-8遠程干擾機、2架殲-16戰機、1架米-17運輸直升機、1架直-10武裝直升機。

這是大陸軍機繞台以來，首見武裝直升機，令人不禁猜測解放軍接下來是否會有大動作。

台灣三立新聞網稱，此次出海的解放軍的直-10武裝直升機綽號「霹靂火」，可攜帶空對空與反坦克導彈，被稱為中國版「阿帕奇」，再搭配米-17運輸直升機，一次可載運2個班的兵力對台灣進行奪島作戰。

今日台灣「ETtoday新聞雲」刊文「解放軍演練登島作戰？」報道稱，解放軍演練登島最有可能仿真的對象，很可能不是台灣本島或金門、馬祖，而是易守難攻、最具有戰略意義的東沙島。

報道稱，由於東沙島正好位處台灣海峽與巴士海峽之間的十字路口，加上台灣與中國大陸相比，距離東沙更遠，如果被解放軍攻佔救援更困難，而且一旦被攻佔將會轉移美軍在南海施加的壓力，所以解放軍對於東沙重視的程度，反而高過台灣本島。

解放軍無人裝備備戰台海（點擊大圖瀏覽）：

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對於解放軍直升機和固定翼戰機一同現身台西南空域，大陸軍事專家傅前哨對《環球時報》表示，這種搭配出現在台海附近，說明台灣西南方向上空完全在解放軍的巡邏範圍之內，在這個區域進行相關的訓練已經得心應手了，無論是戰鬥機、預警機、反潛巡邏機乃至本次的直升機「大家都能去」。

他指出，相關演訓裝備種類多樣性的提升也體現出解放軍的日常訓練和作戰能力在不斷提升。哪怕是一些航程比較短的直升機，也有能力通過艦載的方式抵達這片海域。

台空軍前副司令、退將張延廷則警告，武裝直升機的首次出現，跟10月初大陸派出149架次戰機是一整套操演，目標是取得台海空中優勢後，進行快速打擊。此外也是防範美軍對台進行馳援。

10月初，大陸連續4日派出百餘架戰機繞台，規模罕見引發島內震動。緊接着，10月9日大陸舉行的辛亥革命110周年紀念大會上，國家領導人習近平就專門就台灣問題公開對外表達「台灣一定統一」的堅定決心。解放軍東部戰區搶灘登陸、巷戰對抗、千里跨海投送等演習則更加頻繁。

外界關注台灣及美國方面態度。美國《商業內幕》網站10月25日披露，美陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」成員日前輪換部署至台灣、幫助訓練台軍。美國《華爾街日報》此前也曾透露，美陸軍、海軍陸戰隊的特種部隊從2020年開始，就已經前往台灣，幫助台軍開展訓練。

解放軍亮劍台海，演練登陸作戰畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

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另據美媒CNN10月27日消息，台灣總統蔡英文日前接受採訪，承認美軍以訓練為目的駐紮在台灣，報道稱「她成為幾十年來首位承認美軍以訓練為目的駐紮在台灣的台當局領導人。」蔡英文還表示，來自大陸的「威脅」每天都在增加。

針對民進黨當局多次炒作所謂大陸「軍事威脅」，大陸國台辦發言人馬曉光10月13日曾表示，兩岸同胞都要清醒認識到，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係緊張對立，根源是民進黨當局勾連外部勢力，加緊進行謀「獨」挑釁。他們的所作所為嚴重損害兩岸同胞的切身利益和中華民族的根本利益，也嚴重破壞台海和平穩定。

馬曉光強調，解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，維護兩岸同胞的共同利益，完全是正義之舉。民進黨當局炒作所謂大陸「軍事威脅」，完全是顛倒是非，倒打一耙。這樣的謊言欺騙不了兩岸同胞和國際社會。倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險境地。