大連奪命車禍釀5死8傷　車主被判死刑　因投資失敗生報復社會心理

遼寧大連5月22日發生一宗恐怖車禍，一名車主因無法接受自己投資失敗的事實，而產生報復社會的心理，駕車在人行橫道內撞擊行人後逃逸，造成5人死亡、8人受傷。

周五（10月29日），案件在大連市中級人民法院進行一審公開宣判，被告人劉東以危險方法危害公共安全，被判處死刑，並剝奪政治權利終身。



法院表示，經審理查明，2021年5月22日11時40分許，被告人劉東因無法接受投資失敗的現實，駕駛其寶馬車沿中山區五惠路由西向東行駛時突然加速，故意沖闖紅燈沖撞多名行人，造成四名被害人當場死亡，一名被害人於當日搶救無效死亡，八名被害人不同程度受傷。

法院指，劉東隨後駕車繼續行駛至五惠路與解放路交匯處，追尾一輛貨車，致該貨車損壞，劉東棄車逃離案發現場。當日下午1時許，劉東到派出所稱其駕車與他人車輛發生追尾，但不承認自己開車撞人的事實，在公安機關確定其為本案犯罪嫌疑人後，經審訊，其供述了自己的犯罪事實。

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法院認為，被告人劉東無視法律，故意以危險方法危害公共安全，造成五人死亡、多人受傷、他人財產遭受損失的嚴重後果，其行為侵犯了不特定多數人的生命、健康和財產安全，構成以危險方法危害公共安全罪，社會危害極其嚴重，社會影響極為惡劣，故依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。