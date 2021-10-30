新冠肺炎｜新一波疫情60歲佔40%重症偏高　近14天14省現本土病例

內地新冠肺炎疫情反彈，國家衛健委新聞發言人米鋒在周六（30日）的新聞發布會上指出，截至10月29日，近14天14省出現本土病例，當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻複雜。

另米鋒亦提到，全國累計報告接種新冠疫苗超過22.6億劑次，完成全程接種的人數超過10.7億人。



據國家衛健委此前的通報，內地在周五（29日）新增78宗確診病例，多達59宗為本土病例，其中黑龍江省以26宗佔最多，並且均是位於黑河市愛輝區。對此，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，黑龍江黑河疫情自10月27日報告以來發展迅速，根據目前流調和病毒測序結果，其與近期內蒙古、甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是新的境外輸入病毒引起。

吳良有更提到，當地目前新增病例，主要通過全員篩查和主動就診發現，顯示已發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。

至於其他地方的疫情，吳良有表示，湖北、湖南、四川、貴州、陝西等省份已連續4天以上沒有新發病例，疫情正在得到有效控制，而北京、河北、山東、青海、寧夏等省份疫情基本平穩。

此外，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在新聞發布會上稱，內地新一波疫情中，60歲以上的患者佔40%，而以往疫情中60歲以上感染人群平均佔比18.5%，再加上有一些老年人有基礎病，因此今次重症比例比歷次疫情都偏高。