國家鐵路電煤運量大增　官媒：中國不可能重新大規模發展煤電

日前因煤炭緊缺、煤價飛漲等原因，內地20多個省份電力供應緊張。據內媒報導，10月份以來國家鐵路發送電煤1.22億噸，同比增長25%，環比增長21%。至10月底，全國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數達到19.1天，較9月末增加5.1天，希望保障民眾今冬明春發電供暖需求。



此外，對於日前西方有傳聞擔心「中國重新大規模發展煤電」，難以按時完成碳達峰、碳中和目標。國務院主辦的《經濟日報》在頭版指出，這種擔心實屬多慮，強調中國「不會重新大規模發展煤電」，對實現碳達峰、碳中和目標，理應充滿信心。



據《澎湃新聞》報道，據中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）指出，10月份以來， 國家鐵路發送電煤1.22億噸，同比增長25%，環比增長21%。至10月底，全國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數達到19.1天，較9月末增加5.1天。

日前內地煤炭供應緊張，多地限電，氣候嚴寒的東北限民生用電更引發熱議。﹙路透社﹚

國鐵指出，要透過加強組織領導和機制保障、加強運輸組織和挖潛提效、加強存煤較低省份和電廠應急精准保供，滿足今冬明春民眾的能源供給需求。日前國務院副總理韓正在座談會上亦強調，今冬明春能源保供為重點工作，要「多渠道增加電煤和天然氣供給」，抓好電煤保供穩價，推進煤炭清潔利用。

日前東北限民生用電引發熱議。國鐵指出，10月底，東北地區78家鐵路直供電廠存煤可耗天數達到20天，較9月底增加6天。日前，秦皇島港存煤量已到500萬噸以上。

《經濟日報》: 中國不可能重新大上煤電

國務院主辦的《經濟日報》在頭版以「中國不可能重新大上煤電」為題指出，個別西方人士擔心中國重新大規模發展煤電，難以按時完成碳達峰、碳中和目標。「這種擔心實屬多慮」，逐步降低煤炭使用是全球的大勢所趨，中國也不例外。

文中提到，當前中國煤炭緊缺除需求增加外，更主要的原因是供給不足。其背後的原因，和中國近年來著力降低煤炭在能源結構中的占比有關。在2016年開始的供給側結構性改革中，中國累計退出煤炭產能10億噸，淘汰和關閉了大量煤礦。中國煤電裝機占總發電裝機比重已經從2012年的65.7%降至2020年的49.1%，實現占比低於一半的歷史性跨越。中國水電、風電、光伏發電累計裝機容量均居世界首位。

文中指出，此次煤炭緊缺提醒我們，發展是解決一切問題的前提和基礎，要在保障能源穩定安全供給的同時，均衡有序推進低碳轉型，操之過急可能錯失發展良機。

文中強調，近日一系列政策陸續出台，包括中共中央、國務院出台的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，國務院出台的《2030年前碳達峰行動方案》，以及《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，還將陸續發佈能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案。強調「中國以實際行動表明了對實現碳達峰、碳中和的決心」。