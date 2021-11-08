三個孩子遭拐賣　湖南夫婦堅持賣牛肉26年「是孩子回家線索」

1995年，在湖南永順賣牛肉的鄒姓夫婦二女兒及一對雙胞胎兒子遭到拐賣，為了讓孩子可以找到回家的線索，夫婦堅持賣牛肉26年，鄒爸爸的手機號碼也一直沒變過，「這是孩子回家的線索。」



今年，他們的小兒子林某因酒駕的血液檢驗而留下了血液樣本，在民警和公安的協助下也循線找到另外兒子賴某，11月5日，在民警公安的幫助下，他們與鄒姓夫婦團員，目前永順縣公安局也在循線找尋失散的女兒，並對人口販子展開追查。



1995年9月13日，湖南永順一對賣牛肉的鄒姓夫婦的二女兒以及一對雙胞胎兒子在橋邊玩耍時被人拐走。26年間，兩人在許多省份奔走，張貼尋人啟事，但都沒有線索。鄒姓夫婦為了讓三個兒女不會忘記回家的路，26年來堅持賣牛肉。鄒爸爸的手機號碼一直沒換過，鄒媽媽則是從不上桌吃飯，桌上擺著三副走失兒女的碗筷。

據了解，當時永順縣公安局民警曾調查走訪，發現三個小孩疑似被一個20幾歲的男子用糖果哄騙，帶上了一輛三輪車，警車一路循線從龍山到吉首，但依舊沒有獲得有效線索。20多年來，夫婦倆去過很多地方，廣東、浙江、內蒙古、天津、遼寧、北京等地都去過多次，但都找不到孩子。

酒駕血液採樣成團圓關鍵

2003年，中國建立起全國統一的DNA資料庫，這讓眾多的DNA樣本資訊有了一套「花名冊」，2009年，公安部推出「全國公安機關查找被拐賣失蹤兒童資訊系統」，永順縣公安局將鄒爸爸的血樣採集入庫。



2014年，因為一次酒駕，林男被福建省石獅市公安局採集血樣，2021年，隨著「團圓行動」展開，通過全國「打拐」DNA系統血樣比對，民警發現林男與鄒爸爸的血樣資訊相似度很高，二人極有可能存在血緣關係。

林男的戶籍地在廣東揭陽。10月20日，在當地公安局幫助配合下，再次採集林男血樣，同時向湖南公安機關透過圖像核查，尋找夫婦倆另一位雙胞胎兒子的下落，順利找到位在廣東普寧的賴男，民警比對後證實林男與賴男是鄒姓夫婦失散的雙胞胎兒子。

11月5日，永順縣公安局，鄒某、秦某夫婦見到闊別26年的兩個雙胞胎兒子，眼淚瞬間就出。鄒媽媽一上前就緊緊抱住兩人，淚水一直從她的眼角流出，鄒爸爸則跟在後面，一家人抱在一起久久不願鬆開。

據了解，賴男與林男都已結婚生子，當天，他們帶著自己的妻子、孩子來到了永順縣公安局。據永順縣公安局表示，他們的下一步是快點找到二女兒，並且加大對人口販子的追查力度。