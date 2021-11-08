「時空伴隨者」成內地防疫新詞　與確診者相隔800米恐要隔離？

內地自10月中旬以來疫情個案再度回升，並擴散至20個省市區，全國累計報告感染者破千。繼「密切接觸者」、「次密接者」等，官方近日再推新的防疫名詞「時空伴隨者」，僅四川成都就有8.2萬人入列，乍聽之下有些科幻、後現代的味道，一時間引起熱議，甚至不少網民指頗具浪漫色彩。



但事實上，被選作「時空伴隨者」並不是一件浪漫的事。究竟何謂「時空伴隨者」，他們又需要經歷怎樣的防疫關卡？



「時空伴隨者」在內地各地的說法未臻統一，也有稱作「時空交叉」、「時空重合」的，不過定義都是大同小異，基本上是指該人與確診者的手機號碼在同一「時空網格」（800米乘800米範圍內）共同停留超過10分鐘，且在最近14日內，任一方的手機號碼累計停留該地時長超過30小時以上，查出的手機號碼為「時空伴隨號碼」。

800米乘800米的空間有幾大？大約是90座國際標準足球場。也因此，一些民眾稱自己不明就裡即成了「時空伴隨者」。在成都，警方排查出8.2萬名「時空伴隨者」。而民眾被列為「時空伴隨者」後，就會收到官方短訊通知，其綠色健康碼也變成帶有警告性質的黃色碼。有民眾反映，沒去過疫區，也沒有與確診者密切接觸，自己的健康碼卻變成了「黃碼」，面臨自我隔離和檢測等難題。

而對於「時空伴隨者」的管理方法，各地並不一致，如江蘇、四川成都的「時空伴隨者」需向社區報備，並在3天內進行2次核酸檢測，間隔應在24小時以上，獲得核酸陰性結果前則需居家隔離，不得外出；長沙則需要在7日內進行3次核酸檢測，結果為陰性即可向社區、村申請解除黃碼。

北京則要求「正在京外出差、旅遊等未返京人員」，如與確診病例的行程有「時空重合」，需要報告行程、就地自我隔離不外出，並配合各項管控措施。

不少網民即興作詩，感歎「時空伴隨者」新詞帶來的「浪漫」氣息。（微博截圖）

也有網民發揮創作本領，揮毫一首新詩《時空伴隨》引發熱傳：

「我走過你走過的路，這算不算相逢？我吹過你吹過的風，這算不算相擁？800米內我們不曾擦肩而過！你卻要我14天相互守候。銀杏葉黃了，那是秋天在搗鬼！健康碼黃了，難道要秋天背鍋？聽說冬天楓葉會變紅，健康碼變紅，好像是心跳在加速。有人說，那是愛情，也是激情…不不不，這是疫情。」

官媒《中新經緯》報道指，時空伴隨者和密切接觸者還是不同的。根據國家衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》的定義，密切接觸者是指與病毒疑似病例和確診病例症狀出現前2天開始，或無症狀感染者標本采樣前2天開始，與其有近距離接觸但未採取有效防護的人員。