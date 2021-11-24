陸委會稱反制遠東集團遭罰　國台辦：為台獨撐腰張目必遭到打擊

台灣遠東集團11月22日傳出在陸投資企業違反法規，遭到罰款。大陸國台辦當日晚間表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，被指間接承認這宗裁罰背後牽涉政治。

台陸委會稱這是恫嚇台商，並表示將採取「反制措施」。大陸國台辦24日回應稱，一些勢力公然為台獨分子撐腰張目，必然遭到應有打擊。



11月24日上午，大陸國台辦舉行記者會。在記者會上有媒體提問指出，大陸懲處台灣遠東集團，台灣有很多人擔心有可能會造成一些支持兩岸發展或支持大陸的台商返台投資。

國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，中方歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、依法保障台胞台企正當權益的立場和態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展的機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。希望廣大台胞台企明辨是非，站穩立場，與台獨分裂勢力劃清界限，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

針對台灣遠東集團在大陸企業被罰，台陸委會稱這是恫嚇台商，並表示將採取「反制措施」。朱鳳蓮表示，中方密切關注有關動向。大陸方面依法對極少數台獨頑固分子實施懲戒，態度明確、立場堅定。台灣一些勢力公然為台獨分子撐腰張目，必然遭到應有打擊。任何人、任何勢力都不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。