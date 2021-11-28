新冠肺炎｜吳尊友：「圍堵清零」防止逾2億人感染、315萬人死亡

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友28日（周日）表示，「圍堵清零」及「入境隔離」是「外防輸入、內防反彈」的防控策略的核心內容，必須堅持。

吳尊友還闡述了中國「圍堵清零」的成效，包括最多預防了2億410萬至2億644萬人感染、305-315萬人死亡。



吳尊友表示，如果沒有採取「圍堵清零」，假設中國的發病率及死亡率與全球平均水平相似，則中國「圍堵清零」預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

吳尊友稱，假設中國的發病率及死亡率與金磚五國其他四國平均水平相似，則中國「圍堵清零」預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡。

吳尊友續稱，假設中國的發病率及死亡率與發達國家如美國及英國水平相似，則中國「圍堵清零」預防了2億410萬至2億644萬人感染、305-315萬人死亡。

吳尊友又表示，中國疾控中心官方網站近日刊發了一篇周報，該文章預測，如果中國採取美國、英國、以色列、西班牙和法國等西方國家的新冠肺炎疫情防疫策略，中國每天新增感染人數很可能達到數十萬人，其中約1萬宗會出現嚴重症狀，這將對中國的醫療體系造成毀滅性的衝擊，造成巨大的災難。

吳尊友指，如果採用美國的防疫策略，中國每日的新增病例數將超63萬宗；若採用英國的防疫策略，中國的每日新增病例數將超27萬宗。