豆瓣唱吧等106款APP遭下架　工信部：侵害客戶權益要求整改

12月9日，中國工業和信息化部發布通報，包括愛回收、豆瓣、唱吧、媽媽網孕育、看看新聞等在內的106款APP被下架。



據工信部官方微信公眾號發布的通報，11月3日，中國工信部針對APP「非服務場景所必需收集用户個人訊息，欺騙誤導用户下載」等違規行為進行了檢查，並對未按要求完成整改的APP進行了公開通報。

截至目前，工信部指出尚有5款APP未按要求完成整改，包括看看新聞、媽媽網孕育、愛回收、豆瓣、唱吧。此外，各通信管理局按照工信部統籌部署，開展APP技術檢測後，發現截至目前尚有101款APP未完成整改。

依據《個人訊息保護法》《網絡安全法》等相關法律要求，對上述共計106款APP進行下架，相關應用商店應在本通報發布後，立即組織對名單中應用軟件進行下架處理。而針對部分「違規情節嚴重、拒不整改」的APP，屬地通信管理局將會對APP運營主體依法予以行政處罰。

其中，社群平台「豆瓣」深受內地年輕人喜愛，用戶數在2013年就突破2億，但確實常遭罰。

12月1日，國家互聯網信息辦公室約談豆瓣網負責人、總編輯，並對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司予以共計150萬元罰款的行政處罰。網信辦更提到，這已經是豆瓣網第20次受到處罰，目前被罰款金額高達900萬元人民幣。