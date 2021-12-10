新冠肺炎｜內地昨增63宗確診　含37宗本土病例以內蒙古佔最多

據國家衛健委通報，內地昨日（9日）新增63宗新冠肺炎確診病例，當中37宗為本土病例，以內蒙古佔最多，且均在呼倫貝爾市。



新增病例含26宗境外輸入病例（廣西7宗，四川6宗，福建3宗，山東3宗，陝西2宗，北京1宗，遼寧1宗，上海1宗，浙江1宗，雲南1宗），當中6宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川5宗，浙江1宗）；含37宗本土病例（內蒙古24宗，均在呼倫貝爾市；浙江5宗，其中紹興市3宗、寧波市2宗；雲南5宗，均在德宏傣族景頗族自治州；黑龍江2宗，均在哈爾濱市；陝西1宗，在西安市），當中4宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在雲南）。昨日無新增死亡病例、疑似病例。

境外輸入現有確診病例有473宗（含2宗重症病例），現有1宗疑似病例。累計10395宗確診病例，累計9922宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有1222宗確診病例（含29宗重症病例），累計93659宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告99517宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到1352338名密切接觸者，尚有45267名密切接觸者在醫學觀察。

而截至昨晚24時，內蒙古現有515宗本土確診病例（呼倫貝爾滿洲里市507宗、新巴爾虎右旗6宗；滿洲里市關聯確診病例2宗，在通遼市科爾沁區）。均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。

此外，各地報告新增43宗無症狀感染者，含20宗境外輸入，23宗本土（均在浙江，其中紹興市9宗、杭州市7宗、寧波市7宗）；當日10宗轉為確診病例（6宗境外輸入）；當日9宗解除醫學觀察（7宗境外輸入）；尚有508宗無症狀感染者在醫學觀察（413宗境外輸入）。