美國中情局招聘「懂中文」人員　名額超過百名需符合五項條件

近日，美國中央情報局（CIA）日前開始招募包括外語、科學、科技、工程等專業領域人才，其中也特別強調要招募「懂中文」的人員。除了懂中文與相關專業領域之外，還需要滿足其他五項基本徵人標準。



12月12日報道，為適應「新的戰略形勢」，美國中央情報局正在招募超過100名外語、科學、技術、工程和數學等領域的人才，中情局局長威廉·伯恩斯（William Burns）則明確要求加大力度招募具備漢語技能的人才。

中情局官網上列出申請職位者需要滿足的五個條件，包括：申請時本人在美國境內、必須是美國公民、年齡滿18歲、願意搬到首都華盛頓特區、能夠完成安全與醫療檢查——具體檢查內容包括「背景審查、測謊面試、體檢和心理檢查」等。

美國中情局長伯恩斯，圖為10月27日他出席國會聽證會。 （AP）

美國媒體報道，大力招募漢語人才的目的是配合2021年10月成立的「中國任務中心」。分析稱，基於拜登（Joe Biden）政府將中國定位為「最嚴峻的競爭者」，美國的情報部門正在加速轉型。

中情局目前下設五大部門，包括「情報分析、情報收集、科學與技術、數字創新和保障」。此外，還設立12個聚焦特定地區或領域的跨部門任務中心，將情報收集和情報分析工作更緊密地加以結合。根據最新的調整，朝鮮和伊朗任務中心被裁撤，新設的中國任務中心則成為中情局內部唯一一個以特定國家命名的任務中心。

美國國家情報總監辦公室2020年12月公布的數據顯示，2021財年美國情報部門與中國有關的支出增加了近20%。

今年10月7日，美國中央情報局局長伯恩斯宣布將成立一個中國問題高層工作組「中國任務中心」，還宣布CIA將加大力度招募會說中文的人。該機構擔心的是「威脅來自中方」，中方是美國「在21世紀面臨的最重要的地緣政治威脅」。

英國《金融時報》提到，中情局新設「中國任務中心」（Mission Center for China），是美國政府試圖將其外交、安全和情報活動重點轉向中國的最新例證。

中國軍事專家杜文龍就美中情局設立所謂「中國任務中心」分析表示，這表明美國正在拿着放大鏡「找威脅」。斷章取義、肆意抹黑、顛倒黑白都是中情局的「造謠」手法。中情局或將為美「大國競爭」戰略製造更多無端「威脅」。

此前，針對美國相關動態，有中國軍方背景的「鈞正平工作室」10月17日發文稱，美國中央情報局宣佈將成立「中國任務中心」，以應對「中國威脅」，並且美國中央情報局招募特工要求懂普通話和部分中國方言。

「鈞正平工作室」在文章中特別提到，維護國家安全，我們唯有相信人民、依靠人民，需要「朝陽大媽」，也需要「撈銅漁民」，打一場反間防諜的「人民戰爭」，才能讓間諜寸步難行，無所遁形。