新冠肺炎｜中國抗疫為何有效？鍾南山：因有「兩板斧」

中國工程院院士鍾南山周六（18日）出席2021金域醫學學術委員會年會作報告，期間指出中國疫情防控工作之所以如此有效，是有「兩板斧」，一是「四早」防控措施，另一是疫苗的全民接種。



第一板斧是早發現早診斷早隔離及時治療，鍾南山表示，疫情期間檢測行業人員作出了許多貢獻，完善了PCR檢測等技術。當中金域檢驗是第三方檢測行業的縮影，目前已有檢測中心、氣膜實驗室和獵鷹號等設施設備，大大提升了檢測能力，一天可做130萬管檢測量，屬全球最高。他強調，中國取得如此大的防控勝利，快速檢測是非常關鍵。

另一板斧就是全民接種疫苗，鍾南山表示，中國研發和接種疫苗採取了日夜兼程、打破常規的做法，而滅活疫苗預防效力雖比MRNA疫苗較低，但從長時間觀察數據來看，疫苗對緩解病情加重、降低死亡率和住院率，差別不是很大。他又稱，中國疫苗很早就研發出來了，但因無病人而無法開展三期臨床試驗，只能四處聯繫別國，在巴西等國家開展臨床試驗，最終也證明其有效。他續指，中國向全球輸出17億劑新冠病毒疫苗，年底將達到20億劑，如今不但得到第三世界國家的認可，也得到部分西方國家認可。

鍾南山出席2021金域醫學學術委員會年會作報告。（南方日報）

此外，鍾南山稱，新冠變種病毒Omicron（奧密克戎）出現後，外界大都很緊張。在疫情發生之初，許多國家覺得中國的防控措施過分了，但現在都覺得中國的做法是對的。他又提到去年1月初，中國科學家就較早地在武漢發現問題，對特殊病人開展基因測序，並向世界衛生組織報告，故今年上半年他參加世衛會議時，在「中國隱瞞疫情」的問題上理直氣壯。