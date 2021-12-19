山東海陽成全國首個全部核能供暖城市　專家：比燃燒化石燃料實惠

上月，國家電投「暖核一號」——國家能源核能供熱商用示範工程二期450萬平方米項目，在山東海陽市正式投入運作，海陽市整個城區全部實現核能供暖，成為全國首個「零碳」供暖城市。

核能專家、山東核電董事長吳放近日接受內媒採訪，解釋核能供暖的原理、經濟效益、安全等方面的問題。



據早前報道，核能供熱是指從核電機組抽取蒸汽作為熱源，通過換熱站作多級換熱，在物理隔絕的情況下進行5次熱量交換，再通過市政供熱管網，將熱量送到用戶家中。核能供熱惠及海陽城區共20萬名居民，居民住宅取暖費每建築平方米較往年下調一元人民幣。

該項目投運後，海陽核電1號機組成為世界上最大的熱電聯產機組，取代了當地12台燃煤鍋爐，每個供暖季預計節約原煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸、煙塵691噸、氮氧化物1123噸、二氧化硫1188噸、相當於種植闊葉林1000公頃，同時減少向環境排放熱量130萬吉焦，有效改善區域供暖季大氣環境和海洋生態環境。

核能供暖引起全球同行關注

據官媒《中國青年報》18日報道，核能專家、山東核電董事長吳放解釋核能供暖的原理。吳放表示，在能源領域，能用於發電的熱能是「高級」的，需要水蒸氣有較高的溫度和能量，在海陽核電站，用於發電的水蒸氣的溫度高達攝氏268.6度，壓強5.38兆帕，約為53倍的大氣壓強。發完電的水蒸氣雖然還是溫暖的，但屬於較「低級」的能源，很難再得到利用。

然而，供暖則並不需要那麼「高級」的能量。吳放說：「我們的工作類似於拿出一部分『高級』的能量兌入『低級』的能量，變成更多『中級』的能量，也足夠用來供暖了」。

報道又指，海陽實現核能供暖已引起了全球核領域同行的關注，國際原子能機構已經派專員前來調研。這項嘗試在國內也有了其他追隨者，今年秦山核電站開始對嘉興市的3個小區使用核能供暖。

長遠比燃燒化石燃料實惠

在經濟效益方面，吳放表示，長期看來，核能供暖一定比燃燒化石燃料更實惠。他解釋，在煤炭價格平穩時，使用核能供暖的價格僅略低於燃煤供暖，但未來化石能源的價格可能會因為產量、碳排放市場化等原因不斷上漲，而使用核能近似於一次性投資，費用主要花在建設時，投產後核燃料的價格只佔極小的部分。即使發生化石能源大漲價，也不會對核電站的經營產生太大影響。

在安全方面，報道指，海陽核電站園區上千名員工一年受到核輻射的平均劑量約為做一次腹部電腦掃描的百分之一。很多時候，園區裡的輻射值甚至低於大城市。

此外，吳放解釋，海陽核電站採用的是第三代核電技術，也是目前商用大型核反應堆最先進的技術。外觀特徵是核島的外形像白酒瓶，瓶蓋位置裝有大量冷卻水。發生極端意外時，這3000噸水會自動下沉用於冷卻核反應堆，可以做到72小時不需要人工干預。