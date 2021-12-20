台文化部發函台灣蘋果日報：應拒絕港法院要求，不得跨境傳輸資料

台灣《蘋果日報》紙質版今年5月18日已停刊，後續以《蘋果新聞網》形式運作。港府先前向法院提出清算台灣《蘋果日報》，台灣文化部今天（20日）表示，已就此發函台灣《蘋果日報》。

文化部要求，應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的指令及要求，並主動或依當事人請求後銷毀保有個資，「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」，過程中若有衍生費用，文化部也將予以支應。



台灣文化部表示，早在報載香港政府向香港法院提出清算台灣蘋果日報申請之時，該部即多次召開會議就各法規面向密切討論，同時去函台灣蘋果日報，表達文化部願意全力協助之意，以及函請國發會就《個人資料保護法》提供法律解釋，經嚴謹審慎考量新聞自由價值及個人資料保護的平衡與界線後，且參酌民間團體陳情及建議，文化部提出以下回應及方案，並正式發函台灣蘋果日報：

一、香港《蘋果日報》今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，更顯現香港國安法嚴重侵犯人民言論自由、迫害普世人權價值。台灣作為一主權獨立國家，依據《港澳條例》42條及《民事訴訟法》402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力。亦即指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，且在台灣法院裁定同意前，台灣《蘋果日報》依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。

二、中國政府對於言論自由及個人資料的保護不善舉世皆知，同時，慣常運用個資進行分化、打擊及報復，從香港《蘋果日報》創辦人黎智英至記者被拘捕判刑、公司資產遭凍結致被迫停刊，皆是台灣《蘋果日報》的前車之鑑；為保護國家利益及台灣《蘋果日報》所保有個資的所有當事人權益，文化部依《個資法》第21條規定，限制台灣《蘋果日報》「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

三、為積極維護台灣《蘋果日報》所保有個人資料的當事人權益，文化部將請台灣《蘋果日報》依據《個資法》第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平台或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。

台灣《蘋果新聞網》對此發出兩點聲明：一、香港壹傳媒清盤人目前並未要求《蘋果新聞網》提供任何採訪資料及員工個人資料，《蘋果新聞網》迄今亦未主動提供該等資料；二、《蘋果新聞網》針對香港總公司清盤事件，於現在及未來之處置做法上，必將顧及香港及台灣分公司所有人員權益，同時以符合中華民國法律規定之前提下處置。